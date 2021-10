Le descontarán el día de paro a los docentes

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia Juan Manuel Pusineri, anunció este jueves que se mantiene vigente la propuesta de aumento salarial realizada a los empleados del sector público en el marco de las negociaciones paritarias. El funcionario destacó que ATE, UPCN y SADOP aceptaron la oferta del 17% en tres tramos y que empezará a liquidarse con el pago del mes de octubre, lo cual totaliza un 52% anual.

Consultado acerca de la situación de los docentes nucleados en AMSAFE, los cuales no aceptaron el ofrecimiento y proponen una serie de medidas de fuerza, el funcionario subrayó que se trata de “un problema de política interna” de dicho gremio, y consideró que “el paro es desproporcionado”. "Esta es la propuesta del gobierno y la vamos a ratificar. Es una medida desproporcionada, venimos de un año complicado, de una situación complicada. Hay una expectativa muy fuerte por parte de los alumnos y sus familias por darle continuidad al proceso educativo”, dijo Pusineri, quien subrayó que “actualmente tenemos un salario docente que es uno de los mejores de nuestro país, y nuestra oferta es la mejor de la Argentina. Nos parece desproporcionado que la respuesta que obtenemos sea un paro." Asimismo, el ministro informó que el aumento solo se abonará a los empleados nucleados en los gremios que han aceptado el nuevo esquema salarial, en tanto se descontarán los días en los cuales los trabajadores no se presenten a realizar sus labores habituales.

Cabe recordar que alrededor de 16 mil docentes votaron el miércoles en contra de la oferta salarial, mientras que casi 13 mil se inclinaron por aceptarla, es decir que hubo casi 3.000 votos de diferencia. Con estos números, AMSAFE había definido ir al paro el próximo miércoles 13 de octubre. Y en caso de que no haya una nueva convocatoria, también realizarán una doble jornada de protesta el miércoles 21 y el jueves 22. En este sentido, plantean el adelantamiento del último tramo de enero, "que se cuente también para el aguinaldo en función de lo que ha sido el aumento de la canasta alimentaria y mejorar algunos tramos, especialmente, de los maestros de menor antigüedad para que no queden por debajo de la canasta", señaló la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, además de una urgente resolución de las dificultades relevadas y reclamadas por AMSAFE sobre la implementación del Boleto Educativo Gratuito y una resolución inmediata de los problemas detectados en la prestación del servicio de IAPOS.

El rechazo de AMSAFE a la propuesta salarial contrasta con la decisión de los docentes privados y los estatales, nucleados en ATE y UPCN, quienes aceptaron el ofrecimiento de la provincia. En todos los casos la propuesta salarial fue la misma, del 17% de incremento dividido en tres tramos: 10% en octubre, 5% en diciembre y 2% en enero.