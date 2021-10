Apertura de sobres para la construcción de 10 viviendas

Se realizó este jueves la apertura de sobres para la construcción de 10 nuevas viviendas en barrio Mora de nuestra ciudad. Estas 10 viviendas se ejecutarán en terrenos ubicados en la urbanización desarrollada por la Provincia denominada “Mi Tierra Mi Casa” en el barrio Mora, contando con un presupuesto oficial de $ 44.461.231 y un plazo de obra de 8 meses. “A través de la política de nuestro Gobernador, siguen llegando obras a Rafaela, como hacía mucho tiempo no venían”; expresó Marcelo Riberi al comenzar el acto. “Tenemos algunas complicaciones con empresas de estas características porque perdieron el poder para realizar estas licitaciones. Por eso, estamos trabajando con José Kerz y con la Provincia para ver si podemos darle un impulso a estas empresas para que puedan presentarse a las distintas alternativas que estamos presentando”. “Hoy el municipio está gestionando 315 lotes en una urbanización que se ubicará al norte de la ciudad. Y también recibimos la grata noticia que se van a construir 72 departamentos en otro barrio rafaelino”. “Estamos muy entusiasmados. Hoy tenemos una oferta correspondiente a la empresa Mario Iglesias Construcciones, que fijó un presupuesto de 54.987.003 pesos”. “Esperemos seguir en este rumbo de inversiones y de construcciones para tener a futuro, mejores soluciones habitacionales”; destacó el director del Instituto Municipal de la Vivienda. A continuación, cerró el acto el director provincial de Vivienda y Urbanismo, José Kerz, mencionando que "por más que la licitación sea por 10 viviendas, me parece que este tipo de noticias hay que vivenciarlas porque muchas veces salen malas noticias y se mantienen durante mucho tiempo en el candelero. A este tipo de cuestiones hay que marcarlas bien. Estamos licitando nuevamente viviendas y es una gran noticia. El martes pasado licitamos 28 viviendas y ahora otras 10 para el barrio Mora con fondos del Gobierno nacional”. “Y podemos estar presentes en esta Municipalidad, en esta ciudad porque hay un trabajo de base llevado adelante por el Instituto de la Vivienda para conseguir terrenos urbanos. Eso que parece algo simple, no lo es. No se puede construir donde no hay terrenos disponibles primero”. “Rafaela tuvo y tiene una política definida de generación de suelo urbano que nos permite a Vivienda y Urbanismo Provincial, a través de convenios con el Instituto Municipal, la posibilidad cierta y concreta de seguir construyendo viviendas”. “Ésta en una licitación chica, pero para esos 10 grupos familiares rafaelinos, estas 10 viviendas van a ser las más importantes de su vida. No importa si hacemos 2000. Para estas 10 familias, estas van a ser las más valiosas del mundo”. “Todo esto tiene una escala de lo que nos ordenó el Gobernador, la ministra y el secretario de hábitat, que sean planes, obras, emprendimientos que generen mucha mano de obra local, de mucho de esto de “compre local”, para generar la posibilidad del arraigo de la gente en sus localidades”. “Insistimos, 10 viviendas no suma tanta cantidad, pero estamos buscando otros objetivos, el referido, generar mucha mano de obra local". “La política que nos fijó el Gobernador sigue adelante y va haber cada vez más planes de viviendas y más hábitat porque no solo es la construcción propiamente dicha de la vivienda, sino también lo que tiene que ver con lo urbanístico, los servicios y el equipamiento generalizado de las áreas que intervenimos”; concluyó el director provincial.