El Concejo aprobó la construcción de un "Punto Violeta" en Rafaela

Este jueves en el inicio de la sesión ordinaria del Concejo Municipal, antes de tratar los cinco proyectos que recibieron despacho de comisión, se realizó un minuto de silencio por el 46° Aniversario del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29, en la ciudad de Formosa, que se cumplió el último 5 de octubre, recordando el accionar artero y avieso y la masacre por parte de delincuentes guerrilleros denominado "Ejército Montonero", los cuales fueron rechazados a sangre y fuego, por los Valerosos Soldados Formoseños y su cuerpo de Oficiales, Suboficiales, Policías y Civiles, defendiendo nuestra Patria Argentina.

Este pedido fue impulsado por la Agrupación de Ciudadanos por la Historia Argentina (A.C.H.A.), a través de una nota, y en la sesión de ayer, lo anunció el presidente del Cuerpo, Germán Bottero y lo presentó el concejal Raúl “Lalo” Bonino.

Respecto a los temas de la sesión, se aprobó por unanimidad la construcción del Punto Violeta en Rafaela, que se ubicará en Romitelli esquina Lavalle, siendo esta una de las políticas que impulsa el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia y que mediante la suscripción a un convenio, se busca constituir en Rafaela dicho espacio, dispuesto en el Decreto Provincial Nº 2461/2020, ratificado por Decreto Nº 52.304.

Al respecto, la concejal Brenda Vimo manifestó: “Celebramos y sentimos alegría de poder llevar desde el Estado políticas públicas concretas. Este es un espacio que se va a construir y que forma parte de las políticas que lleva adelante el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, que tiene como objetivo básico poder acercarse a las mujeres y a las personas con diversidad sexual; estar cerca, acompañar, asesorar, capacitar y también darle la oportunidad de conseguir un empleo, tener una escucha activa cuando sufren violencia de género, capacitarlas con la Ley Micaela. Es llevar la perspectiva de género al barrio, es tener las puertas abiertas para recibirlas, contenerlas; esta es una política que veníamos reclamando”.

La concejal, dijo que “si bien la violencia de género es algo que es histórico, que se vienen reclamando distintas acciones, creo que se viene avanzando de a poco y esta es una herramienta más que hoy las mujeres tenemos. Es un lugar que va a ser atendido por un equipo interdisciplinario, donde va a estar una psicóloga, una abogada, una asistente social y distintas promotoras comunitarias, con este objetivo, el de la escucha, el del acompañamiento al momento de hacer una denuncia y una parte especial que tiene que ver con una capacitación técnica y practica para la adquisición de un empleo u oficio. Esto, es fundamental en cuanto a conseguir autonomía económica”, precisó.



NO COBRAR INTERÉS A

SECTORES AFECTADOS

Aye también se aprobó de manera unánime, el proyecto de resolución presentado por Cambiemos, pidiendo a la Empresa Provincial de la Energía, se abstenga de gestionar cobros en concepto de Intereses Punitorios por todo el Período 2020/21 en todas las categorías de usuarios del servicio de energía eléctrica, aduciendo que esta es una medida excepcional en el marco de las consecuencias generadas por la pandemia y las diferentes etapas de restricciones.

Vimo se refirió a este proyecto y dijo: “El Concejo tiene potestades limitadas en muchas cosas y estas son más que nada sugerencias que se les hacen a los entes que son responsables de diferentes servicios. Es pedir que tengan consideración para con cada una de las familias que hace 21 meses que han dejado de trabajar como venían trabajando o lo han hecho en menor medida, o que la misma inflación los ha llevado a una crisis; es decirles, no les cobren los intereses, no les pongan un exceso en momentos tan extraordinarios”.



MUESTRA

En el recinto, durante la sesión de ayer, además los ediles, declararon de interés municipal la muestra denominada “El Camino de Santiago. Una experiencia contemporánea de peregrinación”, que se podrá disfrutar en el Museo Histórico Municipal, desde el 10 al 25 de Octubre.