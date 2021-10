Circulaba con licencia de conducir "trucha"

Siendo las 17.00 de la jornada de la víspera, a la altura del km 122 de la Ruta Nacional N° 19, personal de la Unidad Operativa 2 Rafaela de Policía de Seguridad Vial, en un control de rutina, procedió a la identificación de un vehículo tipo pick up conducido por Rubén Alejandro A., domiciliado en la santafesina localidad de Santa Rosa de Calchines.

Consultado el sistema de la Policía Vial, sobre si pesa algún impedimento legal sobre el conductor y el vehículo, se constató que Rubén A. no presentaba licencia de conducir activa, por lo cual se dio conocimiento al fiscal de turno Dr. Nicolás Stegmayer, quien enterado de los pormenores dispuso que sobre el sujeto en cuestión se le forme causa por "falsificación de documento público", y se lo deje en estado de libertad,

El fiscal además ordenó se le labre acta de infracción y cédula de notificación por no estar habilitado para conducir. Con respecto al vehículo no se adoptó ninguna medida.



INCENDIO EN

HUMBERTO I

Efectivos de la Comisaría N° 7 de Humberto Primo, durante horas de la tarde, brindaron colaboración a los Bomberos Voluntarios para extinguir un foco ígneo producido en un vehículo Fiat Adventure sobre ruta provincial N° 13.

Debido al suceso, solo se registraron daños materiales, resultando ileso

el propietario del rodado, identificado como un hombre mayor de edad,

afincado en zona rural de Constanza.



OPERATIVOS

En la víspera, se desarrollaron distintos operativos, por zonas urbanas y rurales

del Departamento Castellanos. Según dispuso la Jefatura de la UR V se realizaron los procedimientos en prevención de delitos, participando efectivos de todas las dependencias policiales.

En tanto en la ciudad de Frontera, se desarrolló un operativo, identificando 20 motocicletas, 13 automóviles y personal de Control Público secuestró dos motocicletas. Intervino Comisaria N° 6, Comando Radioeléctrico y Control

Público.