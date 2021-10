Macri citado a indagatoria

El abogado defensor de Mauricio Macri, el ex fiscal Pablo Lanusse, anunció ayer que el ex presidente fue finalmente notificado de la indagatoria prevista para hoy por el presunto espionaje ilegal a los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, pero adelantó que no concurrirá a la audiencia porque está fuera del país."El juez Bava fijó la indagatoria el viernes pasado. Durante 90 días tuvo tiempo para escuchar y permitir a los imputados defenderse. Sin embargo al presidente (sic) Macri, que era de público y notorio que estaba fuera del país, le notifica a una audiencia intempestiva con tres días hábiles en el medio", se quejó el defensor del ex mandatario.En ese contexto, en declaraciones al canal de cable La Nación +, Lanusse denunció una "persecución política" contra Macri, por la que responsabilizó a Cristina Kirchner.El letrado ratificó que Macri no concurrirá este jueves a la indagatoria a la que lo convocó el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, porque "ninguno puede estar en dos lugares al mismo tiempo".Ayer, la vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Macri por estar fuera del país en momentos en que fue citado a indagatoria y consideró que la actitud del ex presidente es una "burla" a la Justicia. "La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia", resaltó la titular del Senado. A través de su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta compartió una noticia del portal Infobae en la que el título dice: "Mauricio Macri anunció que dará clases en los Estados Unidos en medio de la polémica por su situación judicial".