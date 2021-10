Correrán en WTCR en República Checa

El próximo fin de semana, el WTCR disputará la quinta fecha de la temporada 2021 en el circuito de Most, en la República Checa.

En ese trazado, los argentinos Néstor Girolami y Esteban Guerrieri tratarán de ser protagonistas, en un año difícil para nuestros compatriotas, que con un lastre de 60 kilogramos vieron resentidas sus posibilidades de luchar más arriba con los Honda Civic Type R.

Es una ventaja importante la que le seguirán otorgando a sus rivales en el inicio de la segunda mitad del calendario, en un escenario de 4.212 metros de cuerda y que tiene una extensa recta, además de una zona trabada y "eses" entrelazadas a lo largo de su recorrido.

Girolami, el oriundo de la población cordobesa de Isla Verde, sostuvo que "como será la primera vez que correré en Most, es muy importante hacer una preparación completa para intentar sacar ventaja. He aprovechado todas las oportunidades para ver a bordo, estar en el simulador y hablar con los ingenieros sobre la configuración para estar lo más preparado posible. A pesar de que nuevamente esperamos circunstancias difíciles con el peso de compensación, tenemos la posibilidad de desempeñarnos bien como lo hicimos en Hungría. Mi objetivo es estar entre los 10 primeros y, con suerte, en la Q3, aunque será un desafío. Será un viernes muy exigente, lo que hace que sea especialmente importante estar preparado para actuar desde el primer momento, entender la pista y encontrar la puesta a punto en los entrenamientos".

Guerrieri, el piloto del barrio porteño de Mataderos, señaló: "He aprovechado el descanso entre carreras para realizar tantas vueltas como me fue posible en el simulador y vi carreras de otras series de TCR que corrieron allí anteriormente. Fue divertido aprender el circuito y dónde podrían estar los puntos de acción. Teniendo en cuenta que hay algunas curvas combinadas de velocidad media, espero que el consumo de neumáticos sea un factor determinante. Siento que mis posibilidades de título todavía están muy abiertas y espero que podamos comenzar la segunda mitad de la temporada con un resultado fuerte para volver a la caza de los mejor posicionados en el campeonato".

Cronograma oficial: el viernes, a las 08:00 Entrenamiento 1, a las 09:30 Entrenamiento 2 y a las 11:45 Clasificación; el sábado, a las 09:15 Carrera 1 y a las 12:10 Carrera 2 (horarios de nuestro país).