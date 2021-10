Sin internados de Covid

Al igual que el martes, este miércoles la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que suma 14.779 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 9 se encuentran activos, 25 son los aislados y 14.450 los recuperados, mientras que por 29º día consecutiva no se contabilizaron fallecimientos, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. En tanto, la buena noticia de la jornada tiene que ver con que, después de mucho tiempo, en el Hospital "Jaime Ferré" no hay ninguna persona internada por Covid-19, tanto en sala general como en terapia intensiva, y tampoco hay personas sospechosas de Covid internadas. Con respecto a esta situación, este jueves, desde las 11:30, en el aula magna del Hospital local el equipo de Salud brindará una conferencia de prensa, en el marco de la nueva situación hospitalaria y otros temas de interés. Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 28 contagios en el territorio santafesino, que acumula 469.311 y 8 muertes, para un total de 8.570 víctimas fatales.



CONVENIO

Este jueves, a la hora 10:00, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se realizará la firma del convenio entre el Club Atlético de Rafaela y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, por el uso de las instalaciones del Autódromo, para el inicio de las clases del ciclo 2022 del Instituto de Seguridad Pública (Escuela de Policía).