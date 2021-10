Dolor por la muerte del periodista Marcelo Vivo

Seguramente, alcanzó mayor notoriedad en los últimos años por ser el relator de todas las categorías de la ACTC y en especial por ponerle su voz inconfundible a la más popular, el Turismo Carretera.Ayer, la noticia de su fallecimiento golpeó con tremenda dureza al ambiente del deporte motor. Marcelo Vivo, que el pasado fin de semana transmitió la victoria de Mariano Werner en el regreso del TC al autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis, se había ganado el respeto como profesional y por sus excepcionales cualidades humanas.Tuve oportunidad de entablar una muy buena relación con Marcelo, una persona amable, humilde y de enormes conocimientos, que transmitía sin egoísmos en todas las charlas que solía mantener con sus colegas y amigos.Siempre era un placer escucharlo, como lo hice a través de un contacto poco tiempo antes de la reciente visita del Turismo Carretera al autódromo "Ciudad de Rafaela", cuando me llamó para agradecerme el libro "300 Indy - Historia de una Epopeya", que le hice llegar -¡Gracias "Tato" Ponce!- poco tiempo después de haberse editado.En una oportunidad, en la Sala de Prensa del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo le realicé una entrevista en directo para LT28 Radio Rafaela y fue un placer establecer esa comunicación en el programa que conduce Gerardo Zanoni en la mañana de la AM.Marcelo inició su actividad comunicacional en la radiofonía, incursionando en varios programas, entre los que merece destacarse "Competencia", conducido por el periodista y relator uruguayo Víctor Hugo Morales.Además formó parte del equipo de "Máxima Velocidad" y de "Ultima Vuelta", espacios televisivos en los que sus aportes eran muy importantes por su notable capacidad como analista del deporte motor.También son muy recordadas sus participaciones, obviamente como relator, siguiendo a las categorías CART (hoy IndyCar), MotoGP y F3 Sudamericana. Como periodista estaba pasando un momento excepcional, tras haber alcanzado el máximo nivel al que puede aspirar un relator de automovilismo en nuestro país: nada más ni nada menos que acompañar con su voz las imágenes del Turismo Carretera en la TV Pública.Sentía una pasión por los "fierros" que no podía disimular. La misma que mostraba por los autitos de plástico controlados a mano y por su querido "Calamar", que lo hizo feliz cuando regresó, luego de más de dos décadas, al fútbol de Primera División.Marcelo siempre decía, con orgullo y sentido de pertenencia… soy de Platense, como el "Polaco", refiriéndose, claro, a otra de las voces inconfundibles, pero del tango: Roberto Goyeneche.Marcelo Vivo tenía 63 años y nos dejó sorpresivamente este miércoles 6 de octubre. El automovilismo deportivo en general, sus familiares, sus amigos y todos sus colegas, entre los que me incluyo, nos sentimos conmocionados por la pérdida de uno de los nuestros.