Pullaro se alejará del FPCyS para armar bloque propio en Diputados

Tras las elecciones primarias, los reacomodamientos políticos en la Provincia de Santa Fe continúan su curso. Mientras en el peronismo aún es un misterio de qué manera se reinsertará la vicegobernadora Alejandra Rodenas en la gestión tras desafiar en la interna al gobernador Omar Perotti, en el espacio que cosechó mayor cantidad de votos como Juntos por el Cambio ya se muestran las cartas rumbo al 2023.

En este escenario móvil, diez diputados provinciales de la Unión Cívica Radical liderados por Maximiliano Pullaro presentarán una nota ante la presidencia de la Cámara para comunicar la conformación del bloque Evolución - UCR. La decisión está en línea al anuncio de Gabriel Chumpitaz (Pro) de constituir el bloque Evolución Pro, dejando atrás al bloque de Juntos por el Cambio.

De este modo, estos once legisladores conformarán el interbloque Evolución en la Cámara de Diputados de la provincia, publicó El Litoral. La decisión de los radicales de alumbrar un nuevo espacio y dejar el interbloque del Frente Progresista que comparten con socialistas, el PDP, Creo y Gen no implicará en lo inmediato una ruptura. "Nuestro compromiso en materia política con el socialismo seguirá hasta 2023" señaló un dirigente radical, refiriéndose a la estrategia parlamentaria de la oposición que tiene mayoría en Diputados, que de esta manera no correría riesgo.

El nuevo interbloque es producto de una decisión que se empezó a forjar tras las primarias de Juntos por el Cambio. Pullaro fue precandidato a senador junto a Carolina Piedrabuena mientras que Chumpitaz fue el primero en la lista de diputados y quedó en quinto lugar de la nómina. La lista fue la segunda más votada en la interna y por cuestiones de paridad la segunda de la lista es Victoria Tejeda, radical también del espacio Evolución, el nombre de la corriente del radicalismo que tiene como uno de sus principales referentes al senador nacional, Martín Lousteau quien participó activamente de la reciente campaña en apoyo a Pullaro, Piedrabuena y Chumpitaz.

Además de Pullaro integrarán el bloque Evolución Jimena Senn (vicepresidenta de la Cámara), Marlen Espíndola, Silvana Di Stéfano, Juan Cruz Cándido, Marcelo González, Fabián Bastia, Georgina Orciani, Silvia Ciancio y Sergio Basile.