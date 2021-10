Tenis: el inicio de Indian Wells

Los tenistas argentinos Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Federico Coria, Facundo Bagnis, Guido Pella y Nadia Podoroska jugarán a partir de este jueves el Masters 1000 de Indian Wells, que repartirá premios por 9.146.125 dólares y regresa al circuito luego de un paréntesis de un año por la pandemia de coronavirus. El certamen, que se juega sobre superficie rápida y en forma paralela entre la ATP y la WTA, durará 11 días y no contará con los cinco ganadores que aún están activos: el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el argentino Juan Martín del Potro y el austríaco Dominic Thiem, todos lesionados, más el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo que decidió descansar tras haber perdido la final del US Open.La gran atracción en el cuadro masculino será el ruso Daniil Medvedev (2), reciente campeón del US Open que está ante la gran chance de ganar el torneo y desplazar de la cima del ranking a Djokovic, aunque tendrá que lidiar con rivales fuertes como el griego Stefanos Tsitsipas (3) y el alemán Alexander Zverev (4).En cuanto a los argentinos, el "Peque" Schwartzman (15) partirá como undécimo cabeza de serie y comenzará a jugar en la segunda ronda ante el ganador del cruce que animarán el serbio Laslo Djere (47) y un tenista surgido de la clasificación.El azuleño Delbonis (44), por su parte, tendrá como rival en la ronda inicial al japonés Yoshihito Nishioka (75) y de pasarlo le tocará luego el preclasificado estadounidense John Isner (24). El bahiense Pella (80) enfrentará en la ronda inicial al surcoreano Soonwoo Kwon (56).El rosarino "Fefo" Coria (67) tendrá su debut absoluto en Indian Wells ante una de las revelaciones del año, el estadounidense Brandon Nakashima (83). El santafesino de Armstrong Bagnis (74) comenzará ante un tenista surgido de la clasificación y si lo pasa le tocará luego el español Pablo Carreño Busta (16), exceptuado de la ronda inicial.Entre las damas, la rosarina Podoroska (36) comenzará directamente en la segunda ronda ante la vencedora del cruce entre la egipcia Mayar Sheriff (72) y la montenegrina Danka Kovinic (87).