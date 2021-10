Ex Atlético que regresa al fútbol

En noviembre de 2020 Lautaro Navas, a pocos días de reanudarse en ese momento el fútbol de ascenso en la Argentina, anunció que dejaba el fútbol profesional por motivos personales. Casi un año después, esta semana, con 25 de edad, fue anunciado como incorporación de Estudiantes de Bariloche, equipo que juega el torneo de la Liga local y que quiere disputar el torneo Regional.Navas se mudó a la Patagonia a fines del año pasado, estuvo viviendo en El Bolsón y ahora se mudó a Bariloche. Tras ser contactado por el entrenador Pablo Canavari llegó a un acuerdo con los dirigentes y esta semana comenzó a entrenar en su nuevo club."Estuve radicado en El Bolsón estudiando, ahora voy a seguir haciéndolo en Bariloche. No es nada raro, cuando decidí alejarme del fútbol era la idea alejarme de las presiones del fútbol profesional, de una Liga tan competitiva como la B Nacional, bajar un cambio en mi vida, y en el momento en que sea adecuado volver a jugar en una Liga menor, y es lo que voy a hacer ahora. Lo siento asi, me hablaron acá, y lo vi como una posibilidad muy linda para volver a jugar al fútbol. Esa es un poco la historia", nos contó "Laucha" ante la consulta de LA OPINION sobre este regreso en la Patagonia.Por otra parte, en declaraciones a medios locales, el DT Canavari indicó que “...lo de Navas, que también se incorpora, está viviendo en Bariloche y me parece que es un jugador para no desperdiciar, que hace poco estuvo jugando Nacional B y es joven”.