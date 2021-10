Mensaje para trabajadores lácteos

A las compañeras y compañeros trabajadores lácteos de ArgentinaEn esta oportunidad con una auspiciosa novedad, la conformación de una nueva estructura orgánica: una Seccional de Rama, la que ha quedado integrada por compañeras y compañeros repositores y preventistas de todo el país.Me honra y por tal motivo quiero agradecerles a todas y todos el unánime apoyo recibido desde todas las seccionales y delegaciones que conforman Atilra para que encabezara como Secretario General del próximo Consejo Directivo, la única lista presentada por ante la Comisión Electoral Nacional para conducir los destinos de nuestra organización durante un nuevo período a partir del 08 de enero de 2022.Quiero destacar muy especialmente y agradecer en consecuencia el hecho de que los apoyos recibidos no solo provienen de las seccionales y delegaciones, sino que también en aquellas en las que competirán más de una lista el apoyo recibido ha sido de parte de todas ellas, situación que me llena de satisfacción y orgullo no exento de la responsabilidad de la que reflexivamente sabré hacerme cargo.La sana competencia que se producirá en distintas seccionales, fruto de una saludable vocación democrática que siempre ha imperado en la Atilra, me obliga a solicitarles a aquellas y aquellos que competirán, que lo hagan en paz, con altura, dignificando la responsabilidad conferida por los afiliados, priorizando el interés colectivo por encima de las ambiciones personales.Por último, quiero agradecer a mis pares que me vienen acompañando en el Consejo Directivo Nacional por la labor desempañada y el generoso apuntalamiento que desde siempre he recibido de parte de todos.Un agradecimiento especial hacia aquellos que no formarán en el futuro parte de ese cuerpo orgánico; en la seguridad de que solo dejarán de ocupar un cargo electivo pero que jamás dejarán de pertenecer a la organización.A las y los compañeros que se sumarán les doy la bienvenida y al mismo tiempo los comprometo para que entreguen lo mejor de sí en beneficio de todas y todos, recordándoles que cuando se acepta la responsabilidad de representar intereses colectivos nos podemos equivocar, por supuesto, pero esa equivocación siempre deberá dolernos.Muchas gracias a todas y todos los compañeros trabajadores lácteos. Responderé honrando la confianza y gratitud depositada.Un gran abrazo.