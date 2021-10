Con público y en Sportivo

El partido entre Sportivo Norte y Argentino Quilmes, sin dudas el plato fuerte de la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol se jugará con público, y de ambas parcialidades, el domingo desde las 15.30 en primera división.

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol realizada el martes, una nota llegada desde la Unidad Regional V alertó sobre la presencia de escombros en las adyacencias del estadio de Barranquitas, debido a las obras que el club está realizando. Por eso, pedía que se juegue el encuentro en otro estadio o sin público, lo cual de una u otra forma era rechazado por los clubes.

Por tal motivo, este miércoles hubo una reunión con las autoridades policiales y se llegó a un acuerdo para jugar en Sportivo Norte con público (el aforo permitido por el gobierno provincial actualmente es de 1.000 personas), dejándose para la parcialidad visitante un 20 por ciento de las entradas. Se esperaba la autorización oficial a nivel provincial sobre lo resuelto.

Recordemos que Argentino Quilmes es el puntero del torneo con un punto de ventaja sobre 9 de Julio, por lo que depende de si mismo para quedarse con el título.



ADELANTOS

Este viernes seguirán los adelantos de la 13ª fecha que arrancaban al cierre de nuestra edición con Unión de Sunchales - Talleres de María Juana. Se destaca mañana el encuentro entre 9 de Julio vs. Atlético Rafaela, desde las 16:30 hs. Reserva y 18 Primera.

Otros duelos del viernes en Primera A serán: Brown de San Vicente vs. Ferrocarril del Estado, a las 17.30 hs. Reserva y 19 hs. Primera; Florida vs. Ben Hur, 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera; Dep. Aldao vs. Dep. Ramona en el mismo horario.

En la Primera B: Zona Norte, Moreno de Lehmann vs. Sp. Roca viernes a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera; Independiente de Ataliva vs. Sp. Aureliense a las 19:30 hs. Reserva y 21 hs. Primera; San Isidro vs. Belgrano a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera (si se aprueban las luces).

Zona Sur: Sp. Libertad de Estación Clucellas vs. San Martín de Angélica viernes a las 15 hs. Reserva y 16:30 hs. Primera; Dep. Susana vs. Zenón Pereyra mañana, pero a las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera.



INFANTILES, OTRA VEZ POR PUNTOS

Luego de un largo debate por lo que el Consejo de Infantiles entendió fue un malentendido, se decidió elevar la situación al HCD para que revea la medida tomada la semana pasada sobre que las dos categorías infantiles más grandes dejaran de jugar por puntos. Puesto el informe a consideración, el Consejo determinó retrotraer la medida y seguir con los torneos de infantiles tal cual estaban reglamentados.