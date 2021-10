Avalaron la Asamblea que reeligió a Tapia

BUENOS AIRES, 7 (NA) - La Inspección General de Justicia (IGJ) avaló la asamblea que reeligió a Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión fue tomada para que en acefalía no caiga una intervención que generen problemas con la Conmebol y con la FIFA, por lo que este episodio en la presidencia del "Chiqui" Tapia no se ha cerrado del todo.El organismo que rige las actividades de las sociedades civiles aceptó la inscripción de las autoridades de la AFA, lo que incluye la designación de Tapia para un nuevo período, pese a las objeciones que habían planteado Nueva Chicago y San Martín de Tucumán. El aval de la IGJ no cierra del todo la cuestión, puesto que todavía permanece abierto el expediente judicial que tramita ante el juzgado en lo Civil número 59, a cargo de la magistrada Mariana Callegari.No obstante, ese expediente judicial estaba a la espera de un pronunciamiento de la IGJ, lo que hace presuponer que se resolverá en idéntico sentido. En términos concretos, la IGJ aceptó la inscripción de autoridades de la AFA que surgieron de una asamblea virtual que sesionó en mayo de 2020, poco después de que estallara la pandemia por Covid-19.Las nuevas autoridades fueron ungidas para un período de gobierno que va de 2021 a 2025. "Apruébese e inscríbase la designación de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino que fueron designas en la Asamblea General Extraordinaria del 19 de Mayo de 2020", sostiene la parte resolutiva de la decisión adoptada hoy.La "providencia" (nombre que reciben las decisiones que adopta la IGJ) descartó que la asamblea haya sesionado en un tiempo exageradamente anterior a la finalización del mandato anterior y subrayó que el Estatuto de la AFA nada dice al respecto de los plazos para elegir a las futuras autoridades.Además, advirtió que en caso de mayores demoras en la decisión se podía haber producido una situación de acefalía que el organismo tiene como función evitar. La decisión adoptada hoy apunta a "evitar que ello efectivamente suceda y que se produzcan los daños que de ella previsiblemente se pudiesen derivar".