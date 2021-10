Múltiples planteos en la reunión entre concejales y proteccionistas

Este miércoles a la mañana, por más de dos horas estuvieron reunidos los concejales con proteccionistas de animales, para analizar y brindar diferentes opiniones respecto al proyecto de Ordenanza que se encuentra en comisión y fue elaborado por el concejal Juan Senn, proponiendo la creación de un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos.

Del encuentro participaron representantes de ADAPA, Arpa, El Amparo, Colitas Felices y de manera particular la proteccionista May Avedano.

En la reunión de ayer, se expuso la problemática en salud pública que existe hoy por hoy en Rafaela, a partir de la sobrepoblación animal existente, donde no basta con la aplicación de una única acción, sino que es necesario articular diferentes políticas públicas que puedan complementarse con el Sistema de Atención Primaria propuesto por Senn.

Las proteccionistas presentes en el recinto, señalaron que el programa de castraciones que se está llevando a cabo en la actualidad, no alcanza y que este problema que más de una vez se piensa existen en los barrios periféricos, no es tal, por el contrario, esta problemática se replica en toda la ciudad. Se calcula que la población animal en Rafaela, está alrededores de los 60.000 animales.

Al respecto y una vez finalizado el encuentro, María De Ponti (Arpa) manifestó: “Se estuvo hablando un poco de todo, por un lado del proyecto sobre el Sistema de Atención Primaria y por otro lado se estuvo conversando también del tema de castraciones, donde les dijimos que las castraciones eficientes tienen que ir si o sí de la mano con la atención primaria de salud; son dos temas claves para la protección de la salud pública, donde no hablamos solamente de animales, estuvimos hablando mucho de la cantidad de chicos afectados por la sarna, por las pulgas, por las garrapatas, por los hongos y donde ya se sabe que hay parásitos intestinales que traen muchos problemas de salud en todos los barrios de Rafaela”.

La proteccionista explicó que pidieron que “se empiecen a prestar bien las castraciones, ya que han decaído terriblemente en los últimos dos años, como así también se complemente con un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos que es fundamental”, dijo. Además, indicó: “Estuvimos contándoles, las situaciones terribles que se están viviendo en Rafaela como dije; además con los focos de gatos que hay, con los murciélagos que hubo con rabia positiva, lo que pone a nuestra ciudad en un riesgo inminente de epidemia de rabia. La solución ya se conoce cual es; es la castración masiva para controlar la sobrepoblación, porque en un escenario de sobrepoblación no hay vacunación que sea eficiente y también profundizar la vacunación antirrábica para cumplir con la ley nacional de profilaxis de la rabia. Creo que nos escucharon, que entendieron y que muchos concejales también saben cuál es la situación en los barrios y que nada de lo que vamos a decir es novedad”.

UN PROYECTO DE

GRAN IMPORTANCIA

Del encuentro también participaron representantes de ADAPA (Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental), que brindaron su mirada sobre el proyecto en cuestión y las actuales políticas públicas respecto a este tema: “La implementación de este proyecto es de gran importancia para la comunidad al ser un eje fundamental en la implementación de políticas de Salud Pública, entre ellas la prevención de enfermedades; las zoonosis, aquellas de transmisión al ser humano. El servicio de atención primaria detecta de forma temprana la aparición de estas enfermedades que pueden propagarse entre la comunidad generando fallas y colapso del sistema de salud. Una vez realizada la detección de la enfermedad, se puede comenzar el tratamiento adecuado”.

Por otra parte, desde ADAPA, se refirieron a la prevención del maltrato/crueldad animal y expresaron: “El ciudadano, al existir un servicio de atención veterinaria gratuita, queda obligado a tomar responsabilidad sobre su animal ya que no existe barrera económica que impida brindarle un cuidado óptimo de su salud. Funciona como una herramienta estatal para poder comprometer y construir responsabilidad y a su vez genera un mejoramiento en la salud de los animales en genera”. Y plantearon: “La atención primaria posee un costo muy bajo de implementación con un impacto amplio. Los recursos necesarios son básicos: descartables, sueros, medicación (antibióticos, antinflamatorios, vitaminas, antiparasitarios, antipiréticos, etc.)”.

Acerca de reforzar la vacunación antirrábica, expusieron que “según los manuales y recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, la vacunación antirrábica debe realizarse con un porcentaje anual del 70 al 80% de ejemplares caninos y felinos. Estas cifras, son difíciles de alcanzar en la medida que, por un lado, no exista un correcto funcionamiento de un programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos, y por otro lado, la realidad es que las jornadas de vacunación tienden a ser escasas durante el año en la mayoría de localidades, con lo cual se podrá aumentar la aplicación de dosis en la atención primaria y realizar una concientización personalizada sobre la importancia de la vacunación y desparasitación. Estas dos acciones antes nombradas, poseen un marco legal mediante el cual el Estado se encuentra obligado a mantenerlas disponibles para sus ciudadanos y sus animales”.