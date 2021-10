Servicios municipales para este "finde" largo

Con motivo del feriado para este viernes 8 y lunes 11, y por tratarse de un fin de semana largo, la Municipalidad de Rafaela dio a conocer cómo se estarán desarrollando los distintos servicios.

* La recolección de residuos domiciliarios funcionará de la siguiente forma: este jueves no habrá recolección y se continúa mañana con biodegradables. El sábado -como siempre- es el único día de la semana donde no se presta el servicio, mientras que el domingo se retoma con biodegradables y el lunes con recuperables.

* Por otro lado, esta semana los vecinos del sector 2 (barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre) deberán disponer los residuos de patio. En esta oportunidad deberán disponerse en las veredas, el lunes por la tarde/noche, para que martes empiece la recolección.

* El Eco Punto (frente al cementerio) permanecerá abierto los días viernes, sábado y lunes en horario normal, de 8:00 a 18:00. Como habitualmente acontece, el domingo estará cerrado.

* El Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) solo permanecerá abierto el sábado de 7:00 a 12:00. El viernes, domingo y lunes estará cerrado.

* En tanto que el Punto Verde Móvil no tendrá atención desde el viernes hasta el martes, cuando retome sus funciones.

* El cementerio funcionará de manera normal, abriendo sus puertas a las 7:30 hasta las 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.

* Viernes y sábado, el Transporte público de pasajeros funcionará con normalidad, no así el día lunes donde no habrá circulación de las líneas de minibuses.

* El servicio de estacionamiento controlado (ZEC) no tendrá servicio los días viernes y lunes. El sábado, su funcionamiento será normal y el domingo -como siempre- no se cobrará.

* La línea 147 “Rafaela Responde" atenderá solo con contestador automático los días viernes, domingo y lunes. El sábado lo hará con personal de 7:00 a 13:00, y posteriormente se activará el contestador.

* Finalmente, las actividades previstas para el programa “Rafaela en Acción” que se encuentra ubicado en la Plaza de la Paz, barrio Guillermo Lehmann, no contará con atención el viernes y lunes.