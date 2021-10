“Santa Fe en tu corazón”: un programa itinerante que visitará Rafaela

El ciclo “Santa Fe en tu corazón” está programado para ser realizado de manera itinerante, todos los sábados y domingos hasta fin de año, y con una agenda especial para el verano. Para el mismo serán convocados artistas de renombre nacional, figuras locales, regionales y los elencos municipales tendrán su lugar en los diferentes escenarios de toda la provincia. De esta manera, el programa llegará a Rafaela el sábado 23 de octubre.

“Nada queda lejos en nuestro mapa”, consignó el ministro de Cultura, Jorge Llonch, a la hora de describir el carácter itinerante del programa, que tendrá la primera parada de ese viaje el próximo 9 de octubre, en Reconquista.

El titular de Cultura sostuvo: “Nuestra idea es que cada jornada permita que toda la familia pueda disfrutar de muestras, ferias de emprendedores y un espectacular cierre musical en un escenario móvil”. Y agregó: “Programamos todos los sábados y domingos hasta fin de año y pensamos en una agenda especial para el verano”.

Llonch destacó: “Para cada fecha del ciclo se desplegarán todas las medidas sanitarias y protocolares correspondientes a la prevención del Covid19. Estamos muy entusiasmados con las posibilidades que nos ofrece la exitosa campaña de vacunación llevada adelante, pero extremaremos los cuidados de nuestra gente”.



Un programa con historia

El ministro explicó que “'Santa Fe en tu corazón' es un programa que se reedita luego de tres décadas en cada rincón de la provincia, a través de la música y de sus voces más populares”.

Cabe recordar que en el período 1983-1987, recién recobrada la democracia, el secretario de Información Pública de entonces, Oscar Feito, ideó y desarrolló el programa “Santa Fe en tu Corazón”, que recorrió toda la provincia de Santa Fe con propuestas artísticas que aún hoy son ponderadas.

Aquella experiencia, en la que el actual ministro colaboró como novel productor, no sólo se plasmó en una inolvidable gira por todo el territorio provincial, sino que encontró en el vinilo y el cassette de la época una suerte de inmortalidad.

Así, se produjo y grabó un disco –que naturalmente fue bautizado “Santa Fe en tu Corazón”– que contenía a artistas de una enorme talla. Litto Nebbia participó con la canción “Cuando alguien me violenta”; Lalo de los Santos, con “No te caigas campeón”; Fito Páez, con “Tratando de crecer”; Jorge Fandermole, con “Imagen de pueblo”; Orlando Veracruz y Julio Migno, con “Punta Cayastá”; León Gieco, con “Sólo le pido a Dios”; Ariel Ramírez y G. Aizemberg, con “Los inundados”; Adrián Abonizio, con “En tierra firme”; Silvina Garré, “Casi una zamba”; nuevamente Ariel Ramírez, con “Santafesino De Veras”; Enrique Llopis y Hamlet Lima Quintana, con “Gente Necesaria”, y Horacio Guarany, con su “Carta A Santa Fe”.

Para Llonch, quien respecto de Feito reconoció que lo une “el afecto y el agradecimiento eternos”, es un programa “que se sintetiza en una frase que identifica a santafesinos y santafesinas en cualquier rincón del mundo. 'Santa Fe en tu corazón' es la memoria colectiva, las tradiciones, las historias, la idiosincrasia, el pueblo, sus costumbres, hasta la forma de hablar y de moverse”.

El titular de Cultura recordó que “hace más de 30 años, con el devenir tan ansiado de la democracia, aquel 'Santa Fe en tu Corazón' buscaba aunar a santafesinas y santafesinos detrás de un mismo objetivo, que era dejar atrás los oscuros años de la dictadura y vivir a pleno la primavera democrática”. En ese sentido, apeló a la analogía y agregó: “Hoy vivimos una primavera en la que pretendemos dejar atrás la oscuridad de la pandemia, que tanto daño nos hizo”.

En esa línea, el funcionario provincial remarcó que “este programa es la música que atraviesa todo el vasto territorio de una enorme provincia con forma de bota que ha parido compositores, cantantes, cantoras, músicos, intérpretes”. Y finalizó: “Algunos y algunas nos representan desde la cercanía, otras y otros nos representan por todo el globo, pero en definitiva son nuestros, de todo el pueblo santafesino”.



Programación de octubre y noviembre

. Octubre

- Sábado 09/10:

Reconquista, departamento Gral. Obligado.

Ballet Adultos Mayores

Desfile Comparsas

Alma Negra

Futura Huella

Chango Spasiuk

- Domingo 10/10

Florencia, departamento Gral. Obligado.

Retropical

Sebastián y su Acordeón

Ballet local

Patricia Gómez de Reconquista

Don Aguirre

The Soul Service

Amboé

- Viernes 22/10

Calchaquí, departamento Vera.

Ballet Irupé

Ballet Tincunaku

2en2

Daniela Masaro de S. A. Obligado

Mario Pereyra

- Sábado 23/10

Rafaela, departamento Castellanos.

Grupos locales

La Gran 7 de Santa Fe

Cabezones de Santa Fe

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto

- Domingo 24/10

Margarita, departamento Vera.

Chamameceros de Vera

Las voces de Intiyaco de Calchaquí

Teófilo Chauveron

El Brujo Ezequiel

- Sábado 30/10

Venado Tuerto, departamento Gral. López.

Cielo Razzo

Litto Nebbia

- Domingo 31/10

Las Parejas, departamento Belgrano.

Dúo Kalbermater, de Granadero Baigorria

Live Bird

Estelares

. Noviembre

- Viernes 5/11

Casilda, departamento Caseros.

Litto Nebbia

Adrián Abonizio