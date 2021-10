La Rural presentó dos expertos de la lechería mundial

La propuesta institucional de la Rural, que arrancó con charlas técnicas sobre producciones alternativas la semana pasada, continuó este fin de semana próximo con la apertura de su predio para una concurrida exposición comercial, y que finaliza mañana con la gran competencia del Holando y el Remate de Genética de Jerarquía, ayer cerró su Seminario Lechero en formato virtual, con el apoyo de la FunPEL, el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rafaela, las facultades de Veterinaria y Ciencias Agrarias de la UNL, CRA y CARSFE.Entre los disertantes destacados de esta propuesta, estuvo el especialista en investigación y desarrollo de la entidad financiera europea Rabobank (filial Brasil), Andrés Padilla, que explicó la dinámica del consumo de lácteos en el último año y medio en Latinoamérica, que fue crucial para sostener la actividad a nivel general. “A pesar de los confinamientos, la demanda de lácteos mostró resiliencia y se mantuvo constante más allá del impacto de la pandemia en varios rubros, con aumentos enfocados en los desayunos domésticos. A medida que se fueron abriendo las actividades y sobre todo el turismo, se recuperó el pulso positivo en el sector lácteo mundial”.Destacó que más allá de lo que conocemos en Argentina, existe en el mundo un fenómeno de inflación que afecta costos y precios, a lo que se suma un problema logístico que golpea de forma adicional a los países de los extremos del mundo y en la industria láctea en particular”, algo que en Argentina viene sucediendo con las exportaciones lácteas y la falta de contenedores refrigerados con fletes marítimos competitivos.Padilla anticipó que “se espera una desaceleración de la importación de lácteos por parte de China, ya que vienen acopiando fuerte desde los primeros meses del año”, en tanto Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, la Unión Europea, Argentina, Brasil y Uruguay, que son los principales países productores de leche a nivel mundial, sentirán el impacto directamente en el mercado y la demanda global.También pronosticó que los consumidores no pueden aún normalizar sus ingresos en el mundo y esto impactará en el juego de la demanda: “el consumidor va a tener menos poder de compra en los próximos seis meses”, señaló Padilla, por la quita de ayudas oficiales que los países van reconfigurando en la salida de la pandemia.Para Rabobank, Argentina “sigue siendo un país con enorme potencial y podría tener un rol más preponderante de lo que tiene hoy en día. Es muy evidente la competencia entre granos, carne y leche, en esa ecuación se pierde espacio y va a ser difícil romperlo en los próximos años, influyendo la volatilidad política, la tasa de cambio, la inflación, pero si eso se ajusta podrían ser un gran jugador en los próximos años”. Igualmente, no auguró un gran crecimiento para nuestra lechería, a la que ubicó en 1% superior en los próximos años.DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍAOtra de las ponencias destacadas de este Seminario fue la de Sergio “Yani” García, director del Dairy Research Foundation de Sidney, con más de 20 años de experiencia en la investigación sobre los sistemas de producción lechera enfocados en el pastoreo, en la aplicación de tecnología, con especial hincapié en la robótica de ordeño.El experto sorprendió al decir que Australia tiene una industria lechera decreciente en los últimos años, produciendo 9.000 millones de litros al año, algo menos que Argentina, pero con una exportación superior a la nuestra que alcanza un 35% de ese total. Sólo con cinco mil tambos, la mitad que en nuestro país, y un promedio de casi 300 vacas/tambo, posee una lechería mucho más concentrada y productiva que Argentina y con una tendencia hacia tambos más grandes, con sistemas básicamente pastoriles en un 90%.Según contó García, si bien se trata de una lechería de alta incorporación de tecnología y automatización, que busca altos estándares de rentabilidad, sustentabilidad y eficiencia técnica, el gran desafío lo propone el consumidor, que en los últimos años se preocupa cada vez más por la trazabilidad de los lácteos, su salubridad, el bienestar animal y el impacto en el ambiente.“Hemos pronosticado que habría más tambos robóticos en la actualidad, según una tendencia que comenzó hace 10 años, pero la realidad es que dicha adopción todavía no se dio masivamente, y sólo un pequeño segmento incorporó robots al ordeño, a diferencia de Europa y EEUU, donde ya es una tecnología absolutamente instalada”.En Australia sólo hay 50, con un promedio de tres VMS por unidad productiva, con rentabilidad y productividad similar a los tambos tradicionales, ya que “la clave está en el manejo, no en tener exclusivamente los robots”.Además de estos dos expertos, disertaron también referentes técnicos de EEUU y Nueva Zelanda. Todas las presentaciones pueden volver a verse en la plataforma Eventum.com por donde se transmitió en vivo.