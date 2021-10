Ruralistas santafesinos desconfían de los “anuncios electorales”

Todo parecía indicar que sería una buena noticia la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar el cepo, mediante la autorización de exportar nuevamente vacas (conserva y manufactura) a la República Popular China. Sin embargo, la novedad conocida a comienzos de la semana pasada, hasta el día de hoy genera escepticismo y malestar en el sector agropecuario. En primer lugar porque hasta el cierre de esta publicación, el anuncio que realizó el flamante ministro de Agricultura y Ganadería Julián Domínguez, no había sido publicado en el Boletín Oficial. Y, en segundo lugar, porque esta “película ya la vimos”, argumentan quienes ya han padecido políticas de un Gobierno kirchnerista.Las rurales del centro provincial ya han expresado en varias oportunidades que el nivel de descreimiento y desconfianza es grande. Por eso, no resulta extraño que dirigentes de entidades como Humberto y Santa Fe hayan planteado interrogantes por la decisión oficial.“Son anuncios electorales. El campo sabe lo que está pasando y que todo esto no lo va a beneficiar en nada. Que la carne sea catalogada por el ministro como un bien cultural, nos va a llevar al desabastecimiento y a un aumento de precios”, aseguró al programa radial ADN Rural, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, y representante de SRA, Guillermo Cullen.El dirigente reclamó que “el campo necesita previsibilidad” y para ello, inevitablemente el productor de contar con rentabilidad en su negocio. “Si quieren que haya más carne déjenlo trabajar libremente, que pueda producir un novillo gordo o si quiere hacer un ternero liviano que lo haga, pero que también permitan exportar porque si uno no sabe si podrá vender es imposible producir”. Y fustigó: “nadie puede invertir en este escenario con las políticas que llevan adelante”.“ES UN MAQUILLAJE”El presidente de la Rural de Humberto, Diego Guglielmone, también mostró su disconformidad con el accionar del Gobierno. “Como todos los dirigentes, lo veo como un maquillaje porque es real que hubo un cambio de autoridades pero creemos que en el fondo no cambia nada”Pese al anuncio de Domínguez que contempla la reanudación de la exportación de vacas a China, el ruralista sostuvo que “sigue todo muy intervenido y no vemos solución al tema”. Y afirmó: “nosotros luchamos por la libertad completa del comercio exterior cárnico porque es fundamental para las arcas del Estado; con esta medida hay dólares que no están ingresando por vacas que hasta hace dos meses se vendían muy bien”. Y, sin dudarlo, expresó: “es una merma de ingreso para todos los eslabones y como siempre, impacta mucho en el bolsillo del productor”.CÓMO ESTÁN LOS VALORESEn nuestra región, el mes de septiembre dejó valores promedios más firmes para todas las categorías. Esta situación ocurrió en parte por una cuestión estacional y la escasa oferta que actualmente existe, principalmente de invernada pero también de hacienda con destino a faena que, según los expertos, se irá acentuando para los próximos meses. De todas maneras, el otro factor que incidió está relacionado con la incertidumbre que genera la macroeconomía, potenciándose mucho más después de las PASO.En lo que respecta a la exportación, los precios también se mantienen firmes en general, no sólo para la Cuota Hilton. Cabe destacar que durante la segunda quincena de septiembre, el precio de las vacas que volverían a exportarse a China también se ha potenciado a partir de los rumores de flexibilización, que finalmente anunció el ministro Domínguez a fines de septiembre. Sin embargo, toda la cadena de ganados y carnes insiste con la necesidad de una apertura total. De confirmarse la medida, la gradualidad podría otorgarles más fuerza a las categorías involucradas.Los especialistas esperan que la firmeza en los valores se mantenga para los próximos meses y que se acentúe fundamentalmente el consumo liviano, de la mano de un escaso encierre. También confirmar que habrá una escasa oferta en el corto y mediano plazo, situación que puede potenciar aún más los precios de la invernada.