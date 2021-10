Se suman instituciones

En las instalaciones de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), se realizó una nueva capacitación del programa de prevención con participación ciudadana Ojos en Alerta. En la misma estuvieron presentes el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el director de la GUR, Gabriel Fernández; el coordinador de Ojos en Alerta, Adriano Paz, parte de su equipo y el grupo de voluntarios de Defensa Civil de Rafaela quienes, una vez finalizada la capacitación, pasaron a ser socios estratégicos en las tareas de prevención en seguridad impulsadas desde el Estado local, con el apoyo del Gobierno Provincial, a través del trabajo coordinado que llevan a cabo las fuerzas del Comando Unificado.Como lo hizo Defensa Civil, quienes representen a entidades, instituciones, empresas u ONG de nuestra ciudad, pueden solicitar la presencia del equipo de capacitación del programa a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] Un integrante del equipo se pondrá en contacto para coordinar día, hora y lugar en donde se realizará la capacitación. En el caso de las y los vecinos que quieran adherirse a Ojos en Alerta, pueden registrarse en la página web de la Municipalidad https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/326 para recibir la capacitación sobre el uso responsable de la herramienta.Vale recordar que, desde hace unos días, Ojos en Alerta puso en práctica una nueva metodología de capacitación, en coordinación con el dispositivo Rafaela en Acción y colaboración de Relaciones Vecinales, a través de la cual habitantes de diferentes sectores de nuestra ciudad realizan un recorrido en una unidad que presta el servicio de transporte público de pasajeros hasta arribar a la GUR y el Centro de Monitoreo Urbano “Daniel Díaz” en donde se concreta una visita que finaliza con la capacitación.De esa forma, el Estado se pone más cerca de la gente, mostrando el funcionamiento de todo el sistema de seguridad y la inversión en recursos humanos y tecnológicos que se viene realizando. Desde las cámaras y el botón antipánico ubicados en los coches que prestan el servicio de transporte público, hasta el sistema de cámaras de vigilancia, monitores, centrales de atención de alertas (105, 911 y Ojos en Alerta) y personal abocado a las labores.PREDISPOSICIÓN A SUMARSECOMO SOCIOS ESTRATEGICOSFinalizada la capacitación a los integrantes de Defensa Civil, Maximiliano Postovit dijo: “Nos contactamos con los representantes de Defensa Civil, Hugo Cossa y Raúl Fernández -ambos con una predisposición enorme e interiorizados sobre la temática de prevención-para brindar la capacitación de Ojos en Alerta a este grupo que colabora de manera permanente con la Municipalidad de Rafaela”. “Estamos conformes por cómo se vienen sumando socios estratégicos a este programa. Ya hemos superado las 800 personas que se han adherido a Ojos en Alerta y el trabajo que estamos haciendo es continuo porque necesitamos seguir sumando personas e instituciones a esta herramienta de prevención con participación ciudadana. Defensa Civil es una organización que está en las calles, nos ayudó muchísimo durante la pandemia, fueron esenciales y es de suma importancia incorporar a la entidad como socia estratégica”, expresó.“Los números nos demuestran que la herramienta es bien utilizada, a partir de las capacitaciones que venimos brindando. En cuanto a las características de los avisos, estamos viendo en las estadísticas que la actitud sospechosa es sobre lo que más están alertando las y los vecinos. También accidentes de tránsito, emergencias médicas. Incluso, en varios casos sospechosos pudimos actuar con detenciones, evitando algunos incidentes perjudiciales, especialmente, los bienes particulares. Desde ya, con la rápida respuesta, no solo del sistema Ojos en Alerta, sino también con el trabajo coordinado preventivo de las fuerzas que conforman el Comando Unificado”, mencionó Postovit.SUMAR PARAESTAR PREPARADOSPor su parte, Raúl Fernández, coordinador de Defensa Civil, manifestó: “La capacitación me pareció excelente, práctica, entendible. Creo que esta herramienta nos puede aportar mucho ya que constituimos una reserva de todo el personal que realiza tareas de prevención en seguridad en la ciudad y pretendemos estar preparados ante cualquier situación que se presente”. “Sumar esfuerzo y recursos para las tareas que se realizan en materia de seguridad, está perfecto”, concluyó.Marcos, voluntario de Defensa Civil comentó: “La capacitación me pareció muy buena, muy amplia porque siempre estamos expuestos a situaciones complejas, accidentes o emergencias”.