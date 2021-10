Este domingo habrá otra función de "Postales, rescates y resacas"

El Centro Cultural La Máscara continúa con funciones de la obra “Postales, rescates y resacas”, con dirección de Valeria Diaz. La obra se presentó por primera vez el pasado domingo, y seguirá los domingos 10 y 17 y el sábado 9 de octubre, a las 20:30 h."Anoche vivimos un sueño despiertos. Un estreno super movilizandor. Muchos amigos dijeron presente y este fin de semana volvemos. 'Postales, rescates y resacas' es una obra de Vale Diaz, amiga, actriz y dramaturga. Un texto muy sutil, cuidado, sensible. Junto a Marcos Forni tengo la suerte de compartir escenario en La Máscara. Gracias a todos los amigos y amigas por estar allí, para que ocurra la teatralidad. Somos artistas rafaelinos haciendo lo que amamos y lo queremos compartir con vos", expresó César Maldonado, uno de los intérpretes de la obra, en su cuenta de Facebook luego del estreno.La síntesis de la obra expone: “La caja negra de la escena opera como la mente compartida de estos personajes que más que una psicología particular, parecen encarnar diversos estados e intensidades que se superponen y toman protagonismo. Aquí se esboza una hipótesis sobre lo vital, sus complejidades y contradicciones".Y continúa: "Las postales nacen para volver imagen nuestros estados profundos de psiquis afectada, las resacas innegables del cansancio nos conectan con lo más primitivo e incluso lo peor de nuestra humanidad; y los rescates, por su parte, toman las impresiones que se van grabando en la mente. Amor, muerte, vida, dolor, sueños, sanación, vínculos: todo existe a flor de piel para convertirse en un ejercicio de memoria que nos hable de nosotros mismos y el mundo que queremos”.El trabajo nació a partir del impacto de la pandemia de covid-19 que aún repercute en nuestros días, permitiendo esbozar una hipótesis sobre lo vital, sus complejidades y contradicciones. Sobre el proceso, Valeria Diaz manifestó: “En el año 2020 tuvo origen el texto de la obra, como una búsqueda de poder nombrar procesos, impresiones y pensamientos en el día a día, donde la propia historia se veía modificada por emociones intensas y el cambio constante del contexto social"."Con el tiempo, la idea mutó a la posibilidad de que lo escénico pudiera sustituir lo íntimo, donde la palabra tomara cuerpo. En este camino, se profundizaron los lazos entre quienes formamos parte del proyecto, y no solo a nivel profesional, sino personalmente. Reafirmamos con mayor intensidad la importancia del arte en los buenos tiempos de las sociedades pero principalmente, en los adversos", agregó la directora.Finalmente, concluyó: "Esta construcción de un 'refugio' no hace referencia a un espacio aislado del entorno, sino que lo biográfico es el punto de partida pero no con el intento de representar con fidelidad documental, sino generar un clima sugestivo donde aflore lo vivido de un modo nuevo. Creemos en la oportunidad que ofrece el arte para resignificar esta experiencia (colectiva pero también subjetiva) e invitar a los demás a pensar y ser partícipes de esta posibilidad".Las entradas tienen un valor de $500 para la general y de $ 350 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20 h y una hora antes de cada función, en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250). A su vez, se toman reservas al teléfono 503222.Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. La sala se encuentra subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro, su capacidad es limitada y cuenta con todos los protocolos sanitarios correspondientes.. Dramaturgia y dirección: Valeria Diaz. Intérpretes: César Maldonado, Marcos Forni y Valeria Diaz. Diseño de sonido: Iván Naconechney. Diseño de luces y técnica: Bruno Morra. Diseño gráfico: Daiana Albanesi