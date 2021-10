El viernes comienza la preventa para el Cosquín Rock 2022

Luego de que no pueda realizarse este año debido a la pandemia de coronavirus, finalmente el Cosquín Rock anunció que regresa en 2022 y las entradas estarán a la venta a partir de este viernes.

De acuerdo con un comunicado oficial, el Cosquín Rock se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero del próximo año, en el aeródromo de Santa María de Punilla (Córdoba).

"En febrero del 2020 Cosquín Rock conmemoró sus dos décadas de vida con una edición del festival que pasó a ser inolvidable. A lo largo de dos jornadas se fusionaron música, arte, diversión y naturaleza en una amalgama perfecta y totalmente ajena a un virus que mutaba y se propagaba velozmente del otro lado del mundo", comenzaron diciendo en un comunicado desde el festival de música.

En esa misma línea, continuaron: "Éramos felices y no lo sabíamos. Un mes más tarde, nuestro país y el mundo ingresaron a una situación inédita en el aspecto sanitario con terribles consecuencias. Como colectivo humano fuimos atravesando la crisis, el confinamiento y las restricciones. Las condiciones hicieron imposible programar el festival en 2021 y por primera vez desde aquel 2001, transitamos un febrero sin Cosquín Rock".

"Hoy no somos los mismos, pero finalmente llegó el momento de celebrar un nuevo nacimiento del festival más federal e internacional del país en el lugar que lo vio nacer, un entorno único enmarcado por las sierras de Córdoba. El 12 y 13 de febrero de 2022 te invitamos a vivir Cosquín Rock como si fuera la primera vez", concluyeron.

De esta manera, este viernes 8 de octubre a las 10 am se abre la preventa "Manijeros" para el festival que se llevará a cabo en el Aeródromo de Villa María. Las entradas se podrán adquirir ingresando a https://www.cosquinrock.net/. Hasta el momento, no se ha revelado el nombre de ninguno de los artistas que formarán parte de esta edición tan esperada.