Juana Viale contó su charla con Mirtha luego de la operación

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La salud de Mirtha Legrand tuvo en vilo a sus fanáticos, ya que el jueves 30 de septiembre, luego de presentar cierto malestar, fue intervenida en el Sanatorio Mater Dei, donde le colocaron dos stents por medio de una cateterismo coronario, y desde entonces permanece internada. Pero para llevar tranquilidad a su público, Juana Viale reveló una charla íntima que tuvo con la diva: "Estaba recién salida de la operación y me empezó a preguntar por la obra de teatro que yo había ido a ver el viernes. Es admirable su fortaleza, es curiosa".

Además, destacó que la diva está de buen ánimo, pero debe permanecer más días en la institución hasta que esté completamente recuperada. "Está todo bien, todo mejorando. No le dan el alta mañana (hoy). Va a estar hasta que esté todo óptimo. Ella está óptima. Estuve con ella y está muy tranquila. No es que se desvaneció ni pasó nada de todo eso. Siempre consulta con el médico", aclaró sobre cómo se desencadenaron los hechos en un móvil con Intrusos.

Y aseguró que tanto los médicos como la familia se manejaron con calma: "No fue una cosa que uno tenía que actuar y tomar decisiones... No, no, no, por eso estamos todos tranquilos, está todo bien. Ella está bien, de buen ánimo, está comiendo".

Por otra parte, Juana se refirió a la foto que le tomaron a Mirtha en su primer día de internación y que se viralizó en las redes. "Una pelotudez que te hagan esas cosas. Me parece que hay un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es nada personal con nadie", expresó.

Cabe recordar que circularon dos teorías sobre cómo se obtuvo esa imagen: por un lado, se dijo que dos personas habían ingresado al sector de unidad coronaria disfrazados de médico y enfermero, algo que Marcela Tinayre negó con firmeza; por otro, se cree que el autor de la fotografía sería un trabajador del sanatorio, motivo por el que la institución está investigando qué pasó.

Recordemos que la conductora comenzó a sentir un malestar el pasado jueves, por lo que un médico arribó a su domicilio ubicado en la Avenida Libertador y determinó que fuera trasladada para realizarle estudios más exhaustivos en el Sanatorio Mater Dei, donde fue acompañada por su nieta, su hija, la conductora Marcela Tinayre, y finalmente por su nieto y productor Nacho Viale quien se encontraba vacacionando en Estados Unidos y llegó al país en las últimas horas.

Es por ello que en el programa del sábado 2, Juana precisó: "Está evolucionado de una manera maravillosa, quédense tranquilos, hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. Fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes",

Según el último parte médico, Mirtha sigue evolucionando favorablemente y se encuentra de buen ánimo. De seguir así, recién habrá novedades hoy a las 11 am. Todavía no está claro cuál será su futuro en la pantalla chica, pero su regreso a la conducción dependerá de su recuperación, ya que había previsto hacerlo durante la primavera.