En Atlético, no se perfilan cambios

Las victorias ante Tristán Suárez y fundamentalmente la última, ante Gimnasia de Jujuy y ante su gente, sirvieron como inyección anímica en Atlético de Rafaela. Es lo que se percibe en el día a día del predio del Autódromo, donde se entrena la Crema.

Si bien aún el equipo que conduce Walter Otta se mantiene lejos de los puestos de reducido, aún no está dicha la última palabra y con seis encuentros por jugar, todo puede suceder y ser posible.

Este viernes, a las 20, el elenco albiceleste será visitante de Instituto de Córdoba, por la fecha 29 de la Zona B.

Entre hoy y mañana el DT definirá la formación titular que utilizará para dicho encuentro y si bien ya trabaja a la par del grupo Nahuel Pezzini, el juvenil Agustín Grinovero se mantendría en el arco celeste.

El probable equipo sería con: Grinovero; Chimino, Piñero, Bravo y Calderara; Portillo, Soloa, Funes y Valdivia; Parisi y Bieler.

Por el lado de la ‘Gloria’, elenco que conducen Sarria y Miliki Jiménez, tendría una sola modificación en relación al que viene de caer en Mendoza con Independiente Rivadavia por 2 a 1.

El 11 sería con: Carranza; Ferreyra, Vera Oviedo, Landa y Mazur; Arzura y “Nico” Watson; Villarruel, Garro y Godoy; Molina.



CARLOS CÓRDOBA, EL ÁRBITRO

En la tarde de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 29 de la Primera Nacional. El encuentro entre Instituto y Atlético de Rafaela será arbitrado por Carlos Córdoba, quién estará acompañado por Federico Cuello y Mariana Dure. Como cuarto irá Luis Martínez.

A continuación, todo el programa, días, horarios y árbitros:



ZONA A



Sábado 09/10: 15.35hs Quilmes vs Atlanta (Héctor Paletta), 16.30hs Alvarado vs Estudiantes BA (Pablo Giménez). Lunes 11/10: 16.30hs Dep. Maipú vs Chicago (Fabricio Llobet), 17hs Agropecuario vs Chacarita (Mariano González), 17.10hs Estudiantes RC vs San Martín (T) (Nicolás Ramírez), 21.10hs Temperley vs Almirante Brown (Yamil Possi). Martes 12/10: 17.10hs Tigre vs Mitre (SdE) (Luis Lobo Medina), 21.05hs Gimnasia (Mza) vs Belgrano (Sebastian Zunino).



ZONA B



Viernes 08/10: 17.10hs Güemes (SdE) vs San Telmo (José Carreras), 20.00hs Instituto vs Atlético de Rafaela (Carlos Córdoba). Sábado 09/10: 15hs Gimnasia Jujuy vs Brown PM (Mario Ejarque), 15hs Tristán Suárez vs Brown A (Ramiro López), 15.30hs Dep. Morón vs Villa Dálmine (Andrés Gariano), 15.30hs All Boys vs Santamarina (Julio Barraza), 15.30hs Barracas Central vs Independiente Rivadavia (Diego Ceballos), 16hs Almagro vs Defensores de Belgrano (Rodrigo Rivero). Lunes 11/10: 15.30hs Ferro vs San Martín (SJ) (Gastón Suárez).