Inferiores: se definieron los torneos de la B

El torneo Apertura dede ladellegó a su fin. El último sábado se disputó la novena y última fecha, instancia en la cual se terminaron de definir las categorías que restaban.Por el lado de la, el Deportivo Ramona finalmente se quedó con los torneos de Sexta y Séptima, siendo Santa Clara el campeón en Octava y Argentino Vila en Novena.En lalos torneos estuvieron divididos en dos. Brown de San Vicente ganó los de Sexta y Séptima, mientras que Florida de Clucellas lo hizo en Octava y Novena.Algo similar ocurrió en la, con dos títulos para Moreno de Lehmann, en Sexta y Séptima, y dos para Argentino de Humberto, en Octava y Novena.A continuación todo lo ocurrido en la última fecha, que tuvo al CASI, Libertad de Estación Clucellas y Santa Clara libres; los goleadores, las posiciones y lo que se le viene a cada uno:Independiente Ataliva 1 (Agustín Presser) vs Tiro Federal 2 (Martín Toledo y Alejandro Villarroel), Moreno 1 (Damián Ullua) vs Dep. Aldao 1 (Juan Meri), Dep. Bella Italia 3 (Lucas Dayer x 2 y Nicolás Alvarez) vs Dep. Tacural 0.Independiente Ataliva 1 (Juan Trossero) vs Tiro Federal 0, Sp. Roca 0 vs Arg. de Humberto 3 (Rodrigo Flores, Federico Vercelli y Santiago Ocampo), Moreno 3 (Mariano Urquijo x 2 y Daniel Fernández) vs Dep. Aldao 0, Dep. Bella Italia 0 vs Dep. Tacural 1 (Facundo Cravero).Independiente Ataliva 4 (Valentino Piacenza, Uriel Gómez, Elías Hillairet y Santino Enrici) vs Tiro Federal 0, Sp. Roca 0 vs Arg. de Humberto 4 (Joaquín Trutali x 2 y Natanael Córdoba x 2), Moreno 2 (Lucas Ferrero y Lucas Grosso) vs Dep. Aldao 0, Dep. Bella Italia 2 (Agustín Alvarez e Ignacio Román) vs Dep. Tacural 0.Independiente Ataliva 0 vs Tiro Federal 4 (Lisandro Pérez, Francisco Graff x 2 y Santino Oviedo), Moreno 1 (Lisandro Vallone) vs Dep. Aldao 0.Moreno vs Tacural, Roca vs Aldao, Ataliva vs Humberto, San Isidro de Egusquiza vs Tiro Federal. Libre: Bella Italia.Arg. de Vila 1 (Pablo Moreyra) vs La Hidráulica 2 (Lautaro Giménez y Lautaro Quevedo), Dep. Ramona 1 (Mateo Guglielmone) vs Atl. Esmeralda 0, Belgrano vs Dep. Josefina, Def. de Frontera 3 (Joaquín Molina, Valentín Oliva y Marcos Páez) vs Zenón Pereyra 0.Arg. de Vila 1 (Isaías Giménez) vs La Hidráulica 2 (Leandro Sosa y Facundo Baudi), Dep. Ramona 4 (Elías Vicedo Rico, Manuel Iglesias, Ignacio Veliz y Juan Salusso) vs Atl. Esmeralda 0, Def. de Frontera 3 (Lautaro Ñañez, Sebastian Cantero y Facundo Ochoa) vs Zenón Pereyra 0.Arg. de Vila 2 (Isaias Giménez y Agustín Moreyra) vs La Hidráulica 1 (Martín Gómez), Belgrano 0 vs Dep. Josefina 1 (Julián Cabrera), Def. de Frontera 6 (Benjamín Ferraris, Francisco Armando, Nicolás Penayo, Aaron Allende y Dylan Hetler) vs Zenón Pereyra 0.Arg. de Vila 10 (Santino Platini x 2, Leonel Noriega x 4, Bautista Picotto x 2,Tomás Ramallo y Benjamín Cabrera) vs La Hidráulica 0, Def. de Frontera 0 vs Zenón Pereyra 1 (Santiago Bassi).Belgrano San Antonio vs Zenón Pereyra, Dep. Ramona vs Dep. Josefina, Arg. Vila vs Atl. Esmeralda, Sp. Santa Clara vs La Hidráulica. Libre: Def. de Frontera.Florida 1 (Facundo Peralta) vs San Martín 0, Talleres MJ 3 (Agustín Bonino x 2 y Lautaro Barrionuevo) vs Bochazo 1 (Ian Martín), Brown 6 (Román Sohelo, Darío Gorosito, Valentín Pepe, Javier Alegre, Agustín Rodríguez e Ignacio Fissore) vs Atlético MJ 0, Juventud Unida 1 (Pablo Beck) vs Dep. Susana 1 (Cristian Alvarenga).Florida 1 (Francisco Bravo) vs San Martín 1 (Franco Borgarello), Talleres MJ 0 vs Bochazo 2 (Alexis Alvelo y Camilo Díaz), Brown 4 (Ignacio Aguilar x 3 y Nahemias Ibarra) vs Atlético MJ 0.Florida 3 (Agustín Dobler x 2 y Bautista Junco) vs San Martín 0, Talleres MJ 1 (Emilio Sánchez) vs Bochazo 3 (Bruno Díaz, Agustín Ocampo y Lautaro Cabral), Brown 2 (Mateo Favaro y Franco Basset) vs Atlético MJ 0.Florida 4 (Ezequiel Cena, Bruno Chavassa x 2 y Mauricio Frachia) vs San Martín 0, Talleres MJ 2 (Ignacio González y Emilio Sánchez) vs Bochazo 5 (Elain Barro x 3 y Benjamín Alvelo x 2), Brown 2 (Mateo Rosa x 2) vs Atlético MJ 1 (Genaro Pagnone), Juventud Unida 1 (Matías Bonino) vs Dep. Susana 1 (Ian Centurión).Brown San Vicente vs Dep. Susana, Talleres MJ vs Atlético MJ, Florida de Clucellas vs Bochazo, Libertad EC vs San Martín. Libre: Juventud Unida.