Coria presentado como capitán

El ex tenista Guillermo Coria fue presentado este martes como nuevo capitán del equipo argentino de Copa Davis en reemplazo de Gastón Gaudio, y aseguró que esta nueva tarea es "un sueño cumplido" para él.

"Es otro sueño cumplido que me da el tenis. Voy a dar lo mejor de mí, ojalá pueda hacer un gran trabajo. Tengo la suerte de que vi crecer a todos los posibles convocados, a los que están en juniors y a los profesionales", expresó el "Mago", quien llegó a ser número 3 del mundo.

El santafesino indicó que este nombramiento le llega "en un buen momento", y no ocultó su ansiedad por "el sorteo de noviembre y el debut de marzo", y se esperanzó de que sea de local. "Hay que transmitir confianza, tranquilidad y la experiencia que uno tuvo como jugador. Los jugadores muchas veces ven todo negativo, porque salvo (NovaK) Djokovic y (Roger) Federer todos pierden todas las semanas", agregó.

Sobre la posibilidad de poder llegar a convocar a Juan Martín Del Potro, Coria aclaró que aún no habló con "ningún jugador" porque primero esperaba que se hiciera oficial su designación.