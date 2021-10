Vildoza fue operado

Luca Vildoza fue cortado por los Knicks el lunes y ayer el argentino comunicó en sus redes sociales que fue operado con éxito de su lesión en el pie derecho.“Hola a todos. Les quiero contar que finalmente hoy me operé del pie derecho, que estoy bien y que apenas los doctores me lo permitan, comenzaré con la recuperación para volver a jugar. Estoy tranquilo. Pasé meses difíciles”, explicó el marplatense.

“Arrastro esta lesión desde antes de los Juegos de Tokio y siempre intenté seguir adelante, pero en un momento ya no pude más. El dolor era muy intenso y constante. Por eso tomé esta determinación junto a mi familia y mi novia buscando lo mejor para mi salud y mi futuro”, siguió contando el basquetbolista argentino.