Frustrada sesión en la Cámara de Diputados

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Frente de Todos y Juntos por el Cambio intercambiaron fuertes acusaciones luego de que se cayera la sesión prevista para tratar la ley de etiquetado frontal de alimentos con la decisión del principal interbloque opositor de no colaborar con el quórum.La diputada Daniela Vilar, del Frente de Todos, responsabilizó directamente a Juntos por el Cambio de la decisión de "hacer caer el tratamiento de la ley de etiquetado frontal", y lo atribuyó a la intención de "extorsionar al resto de los bloques y seguir defendiendo los mismos intereses corporativos de siempre".Por su parte, el legislador Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, rechazó la interpretación de que la oposición no dio quórum para boicotear la aprobación de la ley de etiquetado frontal de alimentos."Quiero desmitificar que no bajamos por la ley de Etiquetado, es una chicana, es una ley que se va a aprobar porque tiene consenso amplio. No se trató porque el kirchnerismo no quiso acordar los temas con la oposición. Esperemos que la semana que viene sea otra historia", señaló el cordobés.El senador cordobés Carlos Caserio se refirió a la decisión de la oposición de no bajar a ocupar las bancas del recinto para habilitar el debate, y aprovechó para pegarle a la fuerza política del gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, por emular a Juntos por el Cambio."Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba, nuevamente, poniendo palos en la rueda a los derechos para las y los argentinos", fustigó.En sentido contrario, la diputada radical Karina Banfi hizo cargo al oficialismo de que la sesión no se haya podido realizar. "El oficialismo pide una sesión especial y no llega al quórum. Es su responsabilidad convocar a una sesión con los acuerdos para que se abra un debate democrático. Esperamos que lo entiendan. No es más la política del patoteo. Hay que sentarse a negociar el país que necesitamos", indicó.El diputado macrista Luciano Laspina celebró que se haya terminado "la escribanía" del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, según él mismo definió."Se terminó la escribanía. Desde JxC ofrecimos dar quórum a cambio que se inicie el debate de boleta única, reforma de la ley de alquileres y emergencia y esencialidad educativa. La verdadera agenda urgente", consideró.El neuquino del PRO Francisco Sánchez levantó revuelo en las redes sociales con su enfática celebración de la quita del quórum al oficialismo. "Al amigo todo, al enemigo ni quórum", sostuvo.Caída la sesión en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner (Frente de Todos), cuestionó a Juntos por el Cambio por querer "extorsionar" al oficialismo "imponiendo un pliego de condiciones" a cambio de dar quórum, y le pidió que tenga "paciencia" ya que "faltan dos años para 2023". ."Lo que nos sucedió hace un ratito es que para sentarse imponían un pliego de condiciones donde por ejemplo querían tratar la ley de boleta única. Resulta que son los mismos que nos pedían no tratar cuestiones electorales en medio de una elección, pero ahora nos caen con la boleta única, incluso ante un resultado electoral que les fue favorable", relató el líder de La Cámpora."Cumplimos como bloque, no operamos en los medios, incluso no querían tratar temas si no era de manera presencial, pero hoy que tenemos cuatro temas que no los irritan, o por lo menos eso parece, no aparecen. Y se enojan y nos quieren empujar y extorsionar. Deben tener paciencia, faltan dos años para el 2023", agregó Kirchner.