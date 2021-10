Concejales y proteccionistas se reúnen por el proyecto de Senn

Esta mañana a las 8 arrancará la reunión entre concejales y proteccionistas de animales con el objetivo de analizar el proyecto de ordenanza presentado por Juan Senn, para crear un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos. La iniciativa considera que el servicio público de sanidad animal es parte de las prestaciones de salud que los municipios deben brindar a sus vecinos; que la salud de los animales y la salud humana son, según la Organización Mundial de la Salud, parte de una sola salud, cuya tercera pata está formada por el cuidado del ambiente.Senn solicita la creación de un “Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos” de la ciudad de Rafaela, en el marco del cual el Departamento Ejecutivo Municipal deberá asignar a dicho sistema, mínimamente un médico veterinario municipal y los asistentes que considere necesario para brindar un servicio adecuado a la comunidad.Sobre el encuentro de este miércoles, el autor del proyecto expresó: “Esta reunión fue convocada por los concejales, para recibir a todas las proteccionistas, -al menos las que conforman alguna ONG o tienen injerencia en la temática-, porque vamos a empezar a debatir este proyecto que ingresamos; esta es una primera instancia y luego avanzaríamos con una reunión con representantes del Ejecutivo y después también con el Círculo de Veterinarios”.“La idea es crear un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos, entendiendo que esta es una solución integral para la salud pública, que termina afectando no solo al animal, sino a la familia también. Hoy vemos como en muchos barrios, hay una sobrepoblación de perros y gatos que no solo afecta a la salud, sino que termina en muchos casos ocasionando accidentes de tránsito o mordeduras; una sobrepoblación que tiene que atenderse con una castración masiva”, planteó Senn.Acerca de la convivencia entre el sector público y el privado, el concejal explicó que “el sistema público que proponemos nosotros no atentaría con la actividad privada, por el contrario. Es una respuesta que tenemos que brindar desde el Estado a los perros y gatos que no reciben ningún tipo de atención veterinaria”.Respecto al tiempo que demandaría el análisis del proyecto para que reciba despacho y posterior aprobación, Senn manifestó: “Esperamos que avance lo antes posible; en principio vamos a generar rápidamente estas tres reuniones para que luego sigamos debatiéndolo en comisión y lograr darle despacho lo antes posible. Como dije, el espíritu del proyecto de Ordenanza es que sea superadora, que surja la mejor Ordenanza posible para la ciudad, consensuada con lo que propongan las proteccionistas, el Ejecutivo, el Círculo de Veterinarios; que nos sirva a todos”, concluyó.