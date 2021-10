Racca presentó el plan “más educación, más trabajo”

Los candidatos a concejales por la lista Hacemos Rafaela, Martín Racca, Valeria Soltermam y Nahuel Aimar, presentaron ayer al intendente Luis Castellano el proyecto “A la par, más educación, más trabajo”, el cual se propone vincular la formación en el nivel medio con el mundo laboral. La iniciativa está destinada a todos los mayores de 18 años de edad que no hayan culminado sus estudios secundarios.

La propuesta de los candidatos de Hacemos Rafaela apunta a la articulación de acciones de las áreas de Producción y Empleo y Educación, que promueva la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. Además, se busca establecer un vínculo entre las empresas y las personas que accedan al programa, generando un incentivo para que el empleado trabaje, y a la vez, finalice su formación. De esta manera, ambas partes serán beneficiadas, ya que las empresas accederán a personal con formación.

En el encuentro también participaron la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia.

“A la par” requiere de una coordinación continua, una mirada integral, y una articulación de programas nuevos y existentes de ambas áreas. Asimismo, de un proceso formativo sobre cada uno de los programas junto a los referentes de ambas áreas.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares, en Rafaela tanto la tasa de desocupación como la tasa de subocupación demandante, cayeron respecto de la última medición de 2019, alcanzando valores de 8,2% y 9,5% respectivamente. Sin embargo, tanto jóvenes como mujeres y personas con menor nivel de instrucción, continúan presentando los mayores obstáculos para lograr una efectiva inserción.



"A LA PAR"

“La principal preocupación de la gente con la que hablamos en las recorridas, sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, es que no tienen trabajo. Y muchas veces proviene de la falta de oportunidad de poder terminar la secundaria. A partir de este dato, queremos trabajar para garantizarles un mejor futuro, para que la educación sea el primer paso para la inserción laboral”; afirmó Racca.

“Con el equipo de campaña, con Valeria (Soltermam), con Nahuel (Aimar) y con los demás compañeros, empezamos a elaborar un plan y hoy le trajimos la primera idea el Intendente”; explicó el primer candidato de Hacemos Rafaela. Asimismo, remarcó que “cuando terminemos de darle forma, se lo vamos a entregar al Intendente. Y cuando asumamos en el Concejo, va a ser la primera propuesta que presentaremos”.



UN MEJOR FUTURO

“La idea es poder contar con recursos económicos en 2022, aprobados por el Concejo, para poder, el primer día de enero del año que viene, estar yendo a buscar a cada chico y a cada chica, casa por casa de ser necesario, para que puedan terminar la secundaria y así tener más posibilidades laborales y un mejor futuro”, agregó Racca. “Actualmente contamos con algunas herramientas. Pero creemos que trabajando de manera integral, vamos a poder optimizar los recursos con los que contamos para que Rafaela sea una de las ciudades del país con mayor cantidad de personas que hayan finalizado el secundario”, finalizó.

Es importante remarcar que la presencia en Rafaela de universidades, un Instituto del Profesorado de los más completos de la Provincia, e instituciones de formación profesional y técnica de mucha trayectoria, brinda la posibilidad de contar con socios estratégicos en la implementación de estos programas, tanto para la formación de los equipos de trabajo como para ampliar y diversificar la propuesta.

“Martín Racca, junto con su equipo en todo el proceso de campaña, casa por casa, han visto una problemática que nosotros ya estábamos detectando a través del Relevamiento Socioeconómico 2021”, comentó Castellano. En este contexto, remarcó que “del 8.2% de desempleo que hoy tiene la ciudad, hay casi un 60% de esas personas que son menores de 30 años y que no terminaron la secundaria. Ese es un dato importantísimo. Y los candidatos de la lista Hacemos Rafaela lo corroboraron y lo siguen corroborando casa por casa”.

“Martín (Racca), Valeria (Soltermam), Nahuel (Aimar) y el equipo decidieron elaborar una propuesta, lo trabajaron con nuestras áreas de Educación y Empleo y hoy me lo presentaron” sostuvo el Intendente. “La verdad que es una propuesta que tiene mucho de futuro. Es un programa que vamos a tener para los próximos años y que si ellos son concejales, se lo van a proponer al resto del Concejo para que esto tenga presupuesto, porque yo creo que va ser imposible bajar una tasa de desempleo si los jóvenes no terminan la secundaria”, reflexionó Castellano.

Al mismo tiempo sostuvo que "como Martín (Racca) lo afirma claramente, si no se termina la escuela secundaria, es muy difícil acceder a un trabajo formal, que es la aspiración de una enorme cantidad de jóvenes”. “Estoy muy contento de recibir esta primera propuesta concreta de nuestros candidatos, y sobre todo, del acompañamiento que vienen teniendo frente a las demandas que los vecinos le vienen pidiendo y sugiriendo”, agregó.

Para finalizar, el Intendente expresó que “el programa ya tiene un nombre, se llama 'A la par: más educación, más trabajo', lo cual marca claramente lo que es la cultura rafaelina, lo que somos, el ADN rafaelino, lo que a nosotros nos gusta como sociedad, siempre la perspectiva de mirada hacia el futuro”.