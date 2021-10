Jubilación anticipada: ya se puede pedir turno en Anses

Desde el viernes pasado -1° de octubre- ya se puede pedir turno en la Anses para comenzar el trámite de jubilación anticipada para personas desempleadas que cuenten con los 30 años de aportes y estén a 5 años o menos de cumplir la edad reglamentaria para acceder al beneficio previsional.

Los interesados deberán ingresar a la página web de la Anses -anses.gob.ar- al apartado “Jubilación anticipada”, elegir la opción “Sacar turno” y seguir los pasos que allí se indican.

Así, comienza el trámite que les permitirá acceder antes de tiempo a un haber previsional mensual equivalente al 80% de la jubilación que les correspondería según la actividad que hayan desempeñado.

El anuncio se hizo la semana pasada y fue oficializado a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 674, publicado en el Boletín Oficial. En los considerandos, el Gobierno destacó que la medida “se torna de carácter urgente garantizar ingresos permanentes a personas en situación de vulnerabilidad”.

A continuación, se repasan algunas claves del plan de jubilación anticipada:



¿QUÉ ES?

Los desempleados que ya aportaron durante 30 años podrán tramitar la jubilación en forma anticipada aunque no cuenten con la edad necesaria.

En la Argentina, en general, se puede tramitar la jubilación a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 para los hombres. En la Anses estiman que esta solución prejubilatoria beneficiará a unas 30.000 personas, de las cuales un 90% serán hombres.



¿QUIÉNES PUEDEN

TRAMITARLA?

Muchos desocupados ya cumplieron con sus 30 años de aportes a la seguridad social, pero no pueden jubilarse por no tener la edad reglamentaria. Al perder el trabajo, quedaron en una suerte de limbo: no consiguen empleo y tampoco pueden acceder a la jubilación.

Los principales requisitos para tramitar la prestación anticipada son los siguientes: tener entre 55 y 59 años si es mujer, o 60 y 64 años los hombres; contar con los 30 años de aportes registrados; estar desocupado al 30 de junio de 2021.



¿QUÉ BENEFICIO

CONTEMPLA?

Aquellos que accedan a jubilarse de manera anticipada, recibirán una prestación mensual equivalente al 80% del haber que le correspondería al momento de alcanzar la edad requerida.

El haber promedio de la prestación anticipada se estima en $50.000 mensuales y contempla la cobertura de salud de PAMI para el beneficiario.

Cuando alcancen la edad jubilatoria, (65 años los varones o 60 años las mujeres) pasarán a percibir el 100% del haber correspondiente de manera automática. (Fuente: Todo Noticias).