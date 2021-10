Choque de tren con una camioneta: sin heridos

Siendo cerca de las 20:30 de la jornada de ayer, un accidente de tránsito -afortunadamente sin lesionados- se registró nuevamente en la Ruta Nacional N° 34 a la altura del km 226, en el lugar conocido por los rafaelinos como el "Cruce del INTA".

En el lugar se podía observar una camioneta Ford Ranger de color oscuro, a la cual una locomotora de una formación ferroviaria impactó en la parte trasera de la pick up, sin mayores consecuencias que lamentar en cuanto a heridos o daños materiales de magnitud.

Las partes de este siniestro vial fueron identificadas como -por parte de la camioneta Ford Ranger- su conductor, Daniel Coronel de 40 años, domiciliado en esta ciudad; quien viajaba acompañado por su pareja, Roxana Smith de 41 años y sus dos hijas de 12 y 9 años.

En cuanto a la locomotora, esta llevaba la identificación N° 9042 de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), siendo su conductor William Fabian Fiorini, de quien no se conocieron mayores datos, y que circulaba en sentido norte-sur.

Producto del suceso vial no se registraron lesionados -el chofer de la camioneta fue trasladado al Hospital sólo para observación-, haciéndose cargo de las actuaciones la Comisaría N° 13 de Rafaela, con jurisdicción en ese lugar.

También colaboró personal de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela, del servicio de emergencias SIES 107, y del Escuadrón Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional, este último desviando el tránsito.



ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

* Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calles Bolívar y Paraná de la ciudad de Rafaela. Del mismo formaron parte un automóvil Ford Fun conducido por un hombre; y una motocicleta Honda Biz guiada por una mujer. Ambos conductores mayores de edad. A raíz del hecho resultó con lesiones leves la mujer. En el sitio actuó personal de Comando Radioeléctrico de la UR V.

* Otro accidente de tránsito se produjo en la intersección de la avenida Italia y el denominado Camino 5, en nuestra ciudad. Personal de la Guardia Urbana Rafaelina comprobó que en el vehículo circulaban Viviana Ojeda, de 53 años de edad -conductora- y Milagros Neder, de 18 años, ambas residentes en la localidad de Felicia. Un servicio de emergencias, las trasladó hasta un centro médico, y aparentemente la causa del siniestro habría sido la tierra generada por camiones, situación que dificultó la visión de quien guiaba el rodado de referencia.

*En la tarde de ayer, en la calle 500 Millas al 1700 se produjo un accidente de tránsito, y resultó lesionado un hombre que se conducía en una motocicleta.

* Por otra parte, en la esquina de Vélez Sarsfield y Podio, resultó única parte de un siniestro vial una motocicleta manejada por una mujer de 39 años de edad, y residencia en la calle Faraudello. En los últimos dos casos mencionados hubo presencia de personal de la Guardia Urbana Rafaelina.