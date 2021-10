Quedaron presos seis hombres por homicidio

Seis hombres investigados por el homicidio de Gustavo Bettig cometido en San Carlos Centro -departamento Las Colonias- quedaron en prisión preventiva.

La medida cautelar fue impuesta por el juez Sergio Carraro a raíz de un planteo formulado por el fiscal Alejandro Benítez en una audiencia llevada a cabo el lunes a la tarde en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

“El magistrado hizo lugar a la calificación legal y a la agravante que le atribuimos a todos los imputados”, valoró el fiscal Benítez. En tal sentido, recordó que “a los seis hombres investigados se les endilgó la coautoría de homicidio” y agregó que “el delito fue atribuido de forma agravada por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”.

Benítez también hizo hincapié en que “más allá de los pedidos de los abogados defensores para que sus clientes transiten el proceso en libertad, el juez ordenó que los seis permanezcan en prisión preventiva mientras dure el proceso”.



ACUERDO PREVIO

“El homicidio que investigamos fue cometido en los primeros minutos del pasado lunes en una vivienda ubicada en calle Tomás Lubay al 1.000”, recordó el fiscal.

“Los seis imputados, un menor de edad –que quedó a disposición de la Justicia de Menores– y al menos dos personas más que aún no fueron identificadas, golpearon a la víctima en distintas partes de su cuerpo y lo apuñalaron con un arma blanca en el tórax”, precisó.

Benítez sostuvo que “los coautores –que tienen entre 19 y 43 años– actuaron en función de un acuerdo previo entre ellos”. En tal sentido, detalló que “dos de los imputados y el menor de edad fueron a la casa en la que más tarde cometieron el homicidio” y añadió que “en la vereda del inmueble, tuvieron una discusión con el hijo de la víctima fatal, y luego se fueron”.

“Sin embargo, minutos más tarde volvieron al lugar junto con los otros cuatro imputados y con los dos hombres aún no identificados”, subrayó Benítez. “Comenzaron a gritarle a la víctima y a su hijo para que salgan a la vereda y, como no lo hicieron, decidieron ingresar a la casa”, relató el fiscal.

El funcionario del MPA señaló que “en la vivienda se estaba llevando a cabo una reunión familiar y había varias personas, quienes al ver que los atacantes ingresaban armados con cuchillos, corrieron a los dormitorios y se encerraron por su seguridad”.

“No obstante, Bettig y su hijo quedaron en el comedor de la casa, donde comenzaron a ser agredidos”, especificó. “En un momento, el hijo de la víctima logró escapar y también se escondió en una de las habitaciones, aunque su padre no lo pudo hacer y recibió los golpes y la puñalada en el pecho que le causó la muerte de forma casi inmediata”, narró.

Por último, el fiscal concluyó que “los coautores del homicidio escaparon del lugar”.