Un hombre baleó la casa de su suegra

Una vecina de calle Baliño declaró ante efectivos de la Subcomisaría 1a. de barrio Zazpe, que en momentos en que se encontraba trabajando, su yerno -identificado como Hugo R.- habría efectuado disparos de arma de fuego hacia el frente de su vivienda.

Según la especie -adelantada por LA OPINION online- se concretó un relevamiento en busca de indicios de lo narrado, además de una requisa en la vivienda que habita el sujeto mencionado sita en calle David Mazzi.

En ese marco, el relevamiento dio resultados positivos, pero negativos en lo relacionado a la requisa, donde se habría efectuado la búsqueda de un arma de fuego. No obstante, se procedió al hallazgo y secuestro de un proyectil calibre 32.



AMENAZADA DE MUERTE

FRENTE A SUS HIJOS

En la jornada de la víspera se conoció además un grave caso de violencia de género que generó la intervención de personal policial de nuestra ciudad.

En sede de la Subcomisaría 1a. de barrio Monseñor Zazpe, una mujer manifestó que estaban reunidos en familia en una vivienda de la calle Arias, y que su marido había tomado bebidas alcohólicas.

Luego agregó que en un momento comenzó a reprocharle que ella no trabajaba, lo que motivó una discusión, y que de pronto el hombre tomó un cuchillo y lo apoyó en el cuello de la mujer sin ocasionarle lesiones pero sí amenazándola con que "la iba a matar".

Todo esto ocurrió en presencia de los hijos de la pareja, quienes intervinieron y tomaron el arma blanca de mención.

En consecuencia se llevó adelante la detención de Héctor Raúl M., y el secuestro de una cuchilla.



DRÁSTICA

DETERMINACIÓN

Muchos fueron los comentarios escuchados en distintos ámbitos locales en la jornada de la víspera por personas que no acreditaban lo ocurrido con un vecino de esta ciudad.

Hasta que se supo que efectivos de la Unidad Regional V de Policía, fueron alertados sobre que en un sector interno del predio del Autódromo local se había hallado a una persona sin vida, precisamente donde se ubica el sector de juegos infantiles.

El occiso se trató de Carlos Darío C. de 21 años de edad, quien se quitó la vida por ahorcamiento. A su lado fue encontrada la motocicleta, con la cual llegó a dicho lugar.



ACCIDENTE EN

COLONIA ALDAO

Efectivos se anoticiaron que en Ruta 280 S, en dirección a la localidad de Eusebia se habría producido un accidente de tránsito.

Arribados al sitio, se estableció que fuera única parte un automóvil marca Volkswagen modelo Gol conducido por un joven de 26 años, quien fuera trasladado al Hospital de la ciudad de Sunchales a los fines de practicarle controles médicos.

Intervino personal de la Comisaría N° 11 de Colonia Aldao.