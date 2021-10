La Justicia debe poner luz adonde hay oscuridad. Es su responsabilidad

POR ALICIA RIBERI

Estamos en tiempos muy difíciles y la sociedad pareciera perdida, ya no sabe ni en qué, ni en quién creer. Mientras los políticos pelean, mientras mueren personas solo como un número y la justicia duerme, se destruye una Patria tan Bella como la nuestra. Nuestro país es hermoso, los seres inescrupulosos son los que pretenden destruirla y quedarse con los restos, pensando que su vida será eterna, el poder los acompañará por siempre y podrán apoderarse de almas desorientadas.

Es común que piensen que tienen el control máximo y crean que el poder de Dios ha desaparecido, pero les tengo una noticia esperanzadora para todos. Dios existe, está y todo lo ve y el obra en el tiempo perfecto.

Una sociedad sin orden, sin códigos claros, una sociedad que no respeta su propia constitución y se maneja por ideologías, es una sociedad que va camino a la debacle.

La Justicia, debería ser la que pone límites y controla el descontrol social y del mismo poder. La justicia hoy parece asustada, aletargada, no imparte justicia, solo hace como si no viera, como si no escuchara, no busca la verdad, ni siquiera lo intenta, encierra, condena y me pregunto, cómo pueden mirar a sus hijos a la cara, como pueden dormir. Cobran sueldos que la gente común ni en sueños imagina y ni así asumen la responsabilidad que tienen. Aclaro que hay honrosas excepciones, que tienen lo que hay que tener para accionar, no son mayoría y eso es lo preocupante. Un juez que dice, la víctima siempre tiene razón, me da escalofríos, porque me hace corroborar que no buscan la verdad y es absurdo el trabajo de los defensores, cerremos los tribunales y listo. Les recuerdo, estamos en democracia.

A veces me pregunto si existirán secretos que por errores cometidos los tienen atrapados. No me suena tan disparatado.

Pero hay un grupo muy nutrido de personas que no vamos a bajar los brazos y vamos a demostrar que la verdad cuenta, que todos tienen derecho a ser escuchados, que sin pruebas no se puede privar la de la libertad a nadie, eso es un gran delito de hecho y de conciencia, que Dios no les va a perdonar.

Cuando empezaron a estudiar, seguramente fue reflexionando y proponiéndose hacer justicia, ser excelentes abogados, fiscales y jueces y eso no quita ganar el dinero que les corresponda, pero intervenir en hechos injustos, no creo que sea lo que hayan querido en su juventud.

Estimados fiscales y jueces, piensen que detrás de cada verdad que no se busca, hay una familia, padres, hijos, nietos, hermanos que sufren…no les importa!!!, pero está sucediendo algo interesante, ,la gente de a pie, está buscando la verdad.

La Justicia tiene una deuda con la sociedad y si la empieza a saldar seré la misma en hacerla pública.

Querida sociedad, busquemos la verdad, aunque nos cueste la vida, vale la pena luchar por la verdad, Dios es todopoderoso y nadie puede contra el.

Como dice la `palabra de Dios…si Dios con nosotros, quién contra nosotros…

la justicia tiene una gran deuda con la sociedad y tiene la obligación de saldarla!!! debe poner luz, adonde hay oscuridad…es su responsabilidad.