Llega a Nueva York una muestra que retrata a sobrevivientes del atentado a la AMIA

A partir de hoy, se podrá visitar en el Consulado Argentino en Nueva York la muestra fotográfica "Ese día", la cual reúne obras de la reconocida fotógrafa argentina Alejandra López. La exhibición está integrada por 26 retratos de sobrevivientes de lo que ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando la explosión de un coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicado en Pasteur 633, Buenos Aires, dejando como resultado 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.

A su vez, en la sede del Consulado también se exhibirán imágenes tomadas esa misma mañana por el fotógrafo Julio Menajovsky, uno de los primeros reporteros gráficos en llegar al lugar.

La muestra cuenta con la curaduría de Elio Kapszuk, director del área de Arte y Producción de AMIA. Cabe mencionar que las imágenes fueron tomadas en un estudio con una iluminación delicada y precisa, debido a que la pandemia impidió pensar en fotos producidas en exteriores y condicionó el movimiento y la interacción en cada encuentro.

"Los retratos son testimonio de un testimonio y nacieron para hacer perdurable la voz de las víctimas sobrevivientes. Sí, un instante, una imagen, es también la representación de la palabra, el grito y el paso del tiempo", expresó Kapszuk en la página web http://esedia.amia.org.ar/, donde además se puede ver el catálogo virtual con todas las fotos de la muestra.

"No se trata de representar la tragedia, sino de cómo modificó las vidas de las personas que la atravesaron. Es por eso que los retratos no se imprimieron en papel común", continuó Kapszuk y detalló: "Su base es un papel artesanal, confeccionado por Alejandro Geiler y Julio Mroue, y como tal, se hace a partir de otros papeles. En este caso se realizó con hojas de diario y fotocopias de recortes de noticias de los días posteriores al atentado, es decir que este papel tiene como base retazos del 18 de julio de 1994: son el soporte de la imagen de hombres y mujeres que también tuvieron que reconstruirse. Este papel no es perfecto, ni liso, tiene texturas, relieves y muchas marcas que dan cuenta de su origen".

Por último, el director del área de Arte y Producción de AMIA sentenció: "Recordar a las 85 víctimas fatales a través de este testimonio es una tarea que reúne a la memoria con el arte, produciendo permanentes recordatorios. La memoria, en su permanente tensión con el olvido, necesita de la conmemoración, de las efemérides, de la creación de espacios físicos y simbólicos. En tiempos de impunidad el ejercicio de memoria tiene que implicar el reclamo de justicia".