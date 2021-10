La comediante Noelia Custodio se presenta en el Teatro Lasserre

La comediante, locutora y youtuber Noelia Custodio presenta su unipersonal "Algo Satánico", el 13 de octubre a las 21 h en el Teatro Lasserre. Se trata de una obra que dura 90 minutos y se encuentra dirigida al público adulto.

"Los chistes en pandemia son algo satánico y de eso se trata este show, de una invitación a reírse debajo del tapabocas, así que traigan chicle", reza la sinopsis del espectáculo.

A su vez, en diálogo con el programa Bang Bang de Radio U (de la Universidad Nacional de Cuyo), Custodio sostuvo: "Lo bueno del stand up es que te vas formando desde lo pequeño y vas mirando al público, palpando, generando el contacto para saber de qué quieren que hables. Lo malo es que no podés ensayar, vas probando, cambiando, pero eso es lo emocionante. Es todo muy ahora, no hay mucho que planear. La gente te lo pide en cada presentación".

Aquellos que quieran asistir al show podrán adquirir sus entradas a través del siguiente enlace: https://www.passline.com/eventos/algo-satanico-miercoles-13-de-octubre-21hs-rafaela, por un valor de $1.200.



Acerca de Noelia Custodio:

Noelia Custodio es argentina, nació el 16 de agosto de 1989. Empezó siendo comediante, luego locutora y ahora también youtuber, donde cuenta con más de 200.000 suscriptores.

De pequeña asistió a un colegio privado católico y más adelante se inscribió en el ISEC, que es una institución dedicada a todo el mundo de la comunicación audiovisual, periodismo, artes escénicas, etc. Allí estudió locución. También hizo un curso de stand up, como lo cuenta en sus videos. Un año después de esto fue cuando comenzó a presentarse como comediante.

Participó de las ediciones 2013 y 2014 del festival Ciudad Emergente, en el Festival Nuestro y en 2015 en el Festival de la palabra, donde la pudieron disfrutar más de 5000 personas. Durante el 2016 y 2017 fue una de las comediantes elegidas para participar en el especial de Comedy Central Stand Up en Argentina.

Asimismo, Noelia trabajó en radio Splendid y en Futurock FM.

No obstante, aparte de su faceta como comediante y locutora, quiso agregar una nueva: youtuber. Es por ello que en el 2020 empezó a crear contenido en esta plataforma.

En sus videos cuenta historias graciosas, da recomendaciones sobre cualquier cosa que le guste y, en sí, deja ver una versión de sí misma más personal que se puede ver en sus rutinas de stand up. Además, creó un nuevo segmento en su canal llamado "El club de las miserias".



Ficha técnico artística:

- Actúan: Noelia Custodio

- Técnica: Maximiliano Basan

- Diseño: Picus

- Comunicación: María Paz Bernal, María Lapadula

- Asistencia de producción: Walter Basan

- Prensa: María Lapadula

- Producción ejecutiva: Charlie Gerbaldo, Matias Muela

- Producción general: La Gira Producciones, Gustavo Ferrari, Nicolás Mastromarino.