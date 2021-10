Las Inferiores de la A pusieron en marcha el torneo Clausura

La actividad de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol no se detiene. El último sábado se puso en marcha el torneo Clausura.

En lo que respecta a las dos categorías mayores de Infantiles, que sumaban puntos, desde este Clausura ya no serán competitivas. Dicha medida fue propuesta por Ferro, para ‘sacarle presión a los chicos’ y el CD estuvo de acuerdo y por unanimidad se decidió que desde este Clausura ya no jugarán por puntos.

A continuación te mostramos todos los resultados de Inferiores, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



Quinta División: Ben Hur 4 (Thiago Comba x 2, Federico Dunky y Juan Bessone) – Independiente San Cristóbal 0, Unión 1 (Uriel Porra) – Libertad 1 (Yair Villaruel), Sportivo Norte 2 (Gabriel Gorosito y Franco Farías) – Quilmes 3 (Martín Villafañe x 2 y David Ramírez), Atlético de Rafaela 1 (Juan López) – Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez), Ferrocarril del Estado 1 (César Cainero) – 9 de Julio 1 (Matías Mendoza).



Sexta División: Ben Hur 2 (Juan Manuel Vera y Genaro Comba) – Independiente San Cristóbal 2 (Benjamín Benítez x 2), Unión 3 (Uriel Funes x 2 y Franco Cinturión) – Libertad 2 (Lautaro Carranza y Santiago Ricarte), Sportivo Norte 2 (Ian Ferreyra y Kevin Gauna) – Quilmes 0, Atlético de Rafaela 2 (Misael Rodríguez y Elías Quintero) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 2 (Ramiro Santos y Leonel Coronel) – 9 de Julio 0.



Séptima División: Unión 3 (Lautaro Ramallo, Thiago Strak y Joaquín Cabral) – Libertad 1 (Nicolás Rodríguez), Atlético de Rafaela 0 – Peñarol 1 (Marcelo Alfonzo), Ferrocarril del Estado 3 (Luca Zbrun, Luciano Córdoba y Quimey Trullet) – 9 de Julio 0.



Octava División: Ben Hur 4 (Pau Efrein, David Quinteros, Mateo Spila y Martín Buffa) – Independiente San Cristóbal 1 (Santiago Cejas), Unión 1 (Mateo Bujonok) – Libertad 1 (Brian Crespin), Sportivo Norte 6 (Diego Aquino, Lautaro Mondino, Angel Gorosito, Walter Martínez x 2 e Iván Saavedra) – Quilmes 0, Atlético de Rafaela 3 (Gian Allemann, Renato Sánchez y Máximo Turco) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 4 (Diego Villarreal x 2, Mateo Balbezon y Gian Córdoba) – 9 de Julio 0.



Novena División: Ben Hur 5 (Joaquín Perino, Vale Cejas, Faustino Ojeda, Luca Espíndola y Enzo Clement) – Independiente San Cristóbal 1 (Juan Algañaras), Unión 1 (Tomás Franza) – Libertad 1 (Nahuel Gudiño), Sportivo Norte 2 (Gabriel Feullien y Guillermo Sánchez) – Quilmes 1 (Thiago Udrisar), Atlético de Rafaela 2 (Octavio Gadler y Santino Boidi) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 – 9 de Julio 0.



Novena Especial: Unión 2 (Freddo Bonazza e Isaias Cuello) – Libertad 1 (Kevin Colombo), Atlético de Rafaela 3 (Felipe Soperez x 2 y Nahuel Sanabria) – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 – 9 de Julio 3 (Juan Ignacio Ante, Santiago Ojeda y Erik Kornchu).



Próxima fecha (2ª): Argentino Quilmes vs Atlético de Rafaela, Dep. Libertad vs Sportivo Norte, Independiente San Cristóbal vs Unión, Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, 9 de Julio vs Peñarol.