Lammens: se tomarán medidas si no se cumple con el aforo

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró ayer que el Gobierno tomará "medidas correctivas y preventivas", luego de que la vuelta del público a los estadios dejara en evidencia el incumplimiento por parte de algunos clubes del 50 por ciento de aforo permitido.

El funcionario informó que también se analizaron "con preocupación" los excesos que se vieron en algunos estadio este fin de semana.

"Hoy a primera hora el jefe de Gabinete, Juan Manzur, me pidió que hablara con cada una de las jurisdicciones, que pidiéramos informes sobre lo sucedido para saber si se había superado la capacidad y estamos esperando los resultados", comentó Lammens.

"La idea que tenemos, en principio, es tomar medidas correctivas y preventivas para que no vuelva a suceder. Después, por supuesto, que si no se cumplen con las condiciones vamos a tener que tomar otra determinación", agregó.

Al ser consultado por la posibilidad de clausurar canchas debido al desacato, respondió: "Esta determinación las tiene que tomar las área competentes. Los clubes que no puedan cumplir con la disposición de aforo que se abstengan de organizar partidos con público".

"Todos tenemos la expectativa de volver a la cancha pero lo que no se puede de ninguna manera es poner en riesgo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá".

Las alarmas se encendieron al ver un claro exceso de gente mediante la trasmisión de los encuentros en los estadios de Belgrano de Córdoba, Vélez Sarsfield, Rosario Central, River Plate y San Martín de Tucumán.

El conjunto de Núñez registró 187 personas de más en el Monumental y el Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación para determinar las irregularidades en el operativo de acceso.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, labró un acta al final del partido en la que se dejó constancia de los ingresos al estadio. A raíz de esta situación se abrió un expediente para comprobar si se incumplió el aforo autorizado.

Lammens junto a sus compañeros de Gabinete Carla Vizzotti (Salud) y Aníbal Fernández (Seguridad) se reunirá de forma virtual con autoridades del fútbol argentino para corregir las irregularidades advertidas en los estadios.