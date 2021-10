Hockey: CRAR tiene el "1" de la fase regular

El sábado se disputó el partido pendiente de la fase regular del torneo de primera división de damas de la Federación del Oeste Santafesino, entre Charabones y CRAR. El equipo rafaelino viajó a San Francisco y se impuso en todas las categorías, asegurando como dato principal el primer puesto de cara a los play offs con una fecha por disputar ya que le sacó 4 puntos de ventaja a 9 de Julio.

Estos fueron los resultados en cada una de las categorías: Primera: CRAR 5 (Pamela Dominguez -2-, Guadalupe Vannay, Abril Beltramino y Micaela Fenoglio) – Charabones 0.

Reserva: CRAR 3 (Fiorella Nosti -2- y Guillermina Baldesarre) – Charabones 0.

Sub 17: CRAR 2 (Sofía Bolea y Guillermina Astudillo) – Charabones 1.

Sub 15: CRAR 5 (Maitena Dubas -2-, Juli Fernández y Emilia Audisio -2-) – Charabones 1.

Por otra parte, también se jugó en San Francisco el encuentro pendiente entre Libertad y San Jorge. Ganó el primero por 5 a 0.



FECHA DE INFERIORES

El domingo se jugó la octava fecha del torneo de divisiones inferiores de damas de la FOSH en el sintético rafaelino. CRAR se impuso por 1 a 0 a San Jorge en Sub 17 con gol de Sofía Bolea. En tanto, en Sub 15 el equipo Verde venció a la línea B de 9 de Julio por 4 a 0, con goles de Julieta Fernández -2-, Maitena Dubas y Sharon Leiva.

En tanto, en Sub 15, 9 de Julio A se impuso a Charabones de San Francisco por 5 a 0 con goles de Lara Romero -2-, Margarita Aversa, Morena Breckes y Maia Lodi. En Sub 17 la línea A de 9 de Julio derrotó a Sarmiento de Humboldt por 9 a 1. Los goles fueron de Florencia Corvalán -3-, Julieta Ruatta -3-, Maitena Zanabria -2- y Margarita Aversa el restante.

La línea B juliense jugó ante Charabones cayendo por 5 a 1 y el gol rojiblanco fue de Valentina Moreira.



PRINCIPALES POSICIONES

Primera división: CRAR 24; 9 de Julio 20; Libertad de San Francisco 16 (un partido menos); Bella Italia 11.

Reserva: Sarmiento y CRAR 18; Sp. Norte 14; 9 de Julio 12.

Sub 17: CRAR 21; 9 de Julio 18; San Jorge 10.

Sub 15: 9 de Julio 21; CRAR 15; Sarmiento 10.