Las finales que le quedan a Unión

Unión de Sunchales logró el domingo tres puntos de oro como local frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Con los goles de Adrián Rodriguez, Cristian Sánchez y Diego López volvió al triunfo luego de tres jornadas y quedó noveno en la tabla de posiciones de la Zona B del Federal A, teniendo por delante cuatro partidos que serán finales hasta el cierre de esta etapa, donde hasta el octavo clasifican para ir por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Recordemos que el primero se determina en el enfrentamiento directo entre los dos ganadores de zona, por ahora Dep. Madryn y Racing de Córdoba.

El Bicho Verde (30 puntos) está a una unidad del octavo Juventud de Gualeguaychú (31) y a dos del quinto DEPRO, del sexto Sp. Las Parejas y del séptimo Defensores de Villa Ramallo (todos con 32). Entre los que están inmediatamente detrás, Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia ocupan los puestos 10 y 11 (con 29), pero los chaqueños aún deben quedar libres.

Los rivales que le quedan a Unión: fecha 27 visitante vs. Douglas Haig (está penúltimo); fecha 28 local vs. Sp. Las Parejas (un duelo directo); fecha 29 visitante vs. Boca Unidos (otro duelo directo) y fecha 30 local vs. Juventud de Gualeguaychú (por ahora también una finalísima).