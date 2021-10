Coria, nuevo capitán de Copa Davis

El ex tenista Guillermo Coria es el nuevo capitán del equipo de Copa Davis reemplazando en el cargo a Gastón Gaudio tras la serie frente a Bielorrusia y su primer compromiso será por los Qualifiers 2022 que aún no tiene rival ni sede confirmados. "Es un sueño hecho realidad y siento mucha emoción, espero disfrutar y dar todo lo mejor a los chicos convocados y a quienes integren el equipo de trabajo", expresó en un video difundido por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en las redes sociales.Asimismo añadió: "El proceso de cambio de capitanía fue muy bueno, ya estuvimos juntos en San Juan y la experiencia fue muy linda. Seguimos el mismo camino que se viene recorriendo hace varios años".Coria se convertirá en el capitán número 31 del equipo argentino de Copa Davis, certamen del que participó como tenista profesional en 2005 frente a República Checa en Buenos Aires y por la eliminatoria ante Australia como visitante en ese mismo año. El ex tenista reside en Rosario y a lo largo de su carrera ganó nueve títulos ATP y de Grand Slam, llegó a ocupar el podio del ranking ATP, algo que sólo consiguieron otros tres compatriotas: Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro.PELLA SUBIO TRES PUESTOSEl bahiense Guido Pella subió tres posiciones en el ranking profesional ATP tras la actualización publicada este lunes y se encuentra en el puesto 77 tras su última participación en la Copa Davis donde ganó su juego de singles. Por su parte, el bonaerense Diego Schwartzman conservó por cuarta semana consecutiva el decimoquinto lugar del mismo ranking que no tuvo cambios en el "top ten" en la tabla que lidera el serbio Novak Djokovic, seguido del ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.