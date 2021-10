Peligra la sesión de la Cámara de Diputados

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Debido a la falta de acuerdos sobre el temario, la sesión prevista para hoy en Diputados corre peligro de no realizarse ya que Juntos por el Cambio no tiene intenciones de aportar al quórum y le delega toda la responsabilidad en ese sentido al oficialismo.

Juntos por el Cambio puso reparos en "la forma" en que el Frente de Todos convocó a la sesión de este martes a las 11:00 con una agenda propia sin haber intentado llegar a un consenso con la oposición.

"No cayó bien que después de tanto tiempo con el Congreso parado, convoquen a una sesión sin llamar a la oposición. La idea es que el quórum lo junte el Frente de Todos porque el temario lo decidieron ellos sin consultar", resaltaron fuentes de Juntos por el Cambio a NA.

El principal tema de la sesión es la ley de etiquetado frontal de alimentos, una iniciativa que no tiene el consenso unánime en Juntos por el Cambio por la presión que ejercen sectores de la industria alimenticia.

De todos modos, hay legisladores de Juntos por el Cambio, como la radical Brenda Austin, que trabajaron activamente para que la ley, que ya tiene media sanción del Senado, se apruebe también en la Cámara baja.

"No hay problemas con el temario en sí, sino las formas. No hubo consenso", aclararon las fuentes consultadas de la oposición.

El interbloque opositor pretendía que también se incluyera en el temario la ley de emergencia educativa y la ley ovina.

Así las cosas, la responsabilidad de llegar al quórum de 129 diputados sentados en sus bancas recaerá en el oficialismo, que ya no podrá contar con la participación a distancia de legisladores, dado que ésta sería la primera sesión plenamente presencial durante la pandemia.

En una entrevista radial, Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos, destacó que la ley de etiquetado frontal "es un buen ejemplo para demostrar que aún en medio de un proceso electoral los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente".

"Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente, no sorprende, es lo que hicieron cuando gobernaron", agregó.

Por su parte, la diputada camporista Florencia Lampreabe admitió que "no está garantizado el quórum" para la sesión y reclamó a la oposición que sea "coherente" y que "cuide lo que comen los argentinos".