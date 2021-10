Perotti entregó recursos a localidades del departamento

En el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; y el intendente Luis Castellano encabezaron este lunes el acto de entrega de recursos correspondiente al Fondo de Obras Menores destinado a municipios y comunas de todo el Departamento. Los recursos servirán para solventar distintas necesidades que los Estados municipales y comunales vienen llevando adelante con el fin de aportar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En el acto, en el que estuvieron presentes autoridades de 21 municipios y comunas, Omar Perotti dijo: "Este tipo de encuentros nos permiten, no solo hacer entrega de los fondos que tanto necesitan nuestros municipios y comunas, sino también dialogar y ajustar detalles como qué trámite está en marcha, cómo va, dónde está. Vamos a seguir recorriendo localidades del Departamento Castellanos para poner en marcha convenios para los Caminos de la Ruralidad, junto con los productores agropecuarios". "Son 12 los departamentos en donde pusimos en marcha nuestro programa Caminos de la Ruralidad que arrancó con 100 millones y, hoy, ya cuenta con 1.100 millones en el Presupuesto. Los resultados son muy buenos y la predisposición para su sostenimiento es importante porque apunta a que toda nuestra región. Cada una con una característica distinta. Sabemos muy bien que si mejoramos nuestros caminos rurales, las condiciones de vida de la gente en el campo elevará su calidad porque una familia va a optar por ir a trabajar, sus hijos podrán ir a la escuela, ante cualquier emergencia se podrá trasladar sin inconvenientes", expresó el gobernador.



REGULARIZACIÓN,

CRECIMIENTO Y OBRAS

Por su parte, Alcides Calvo mencionó: "Nos ha costado mucho en el inicio de la gestión poder regularizar esta situación con los municipios y comunas de nuestro Departamento por el desfinanciamiento, el déficit que tenía la Provincia y, luego, la pandemia". "La presencia del gobernador nos da una verdadera garantía de que la Ley Nº 12.385, con sus modificatorias, como es Ley de Obras Menores, pueda cumplir su verdadero objetivo. Conocemos muy bien la sensibilidad que tiene este Gobierno Provincial, no solo con el Fondo de Obras Menores, sino también con la Ley de Financiamiento Educativo que se ha regularizado. De esta manera se está cumpliendo con lo que corresponde y eso ha permitido que, prácticamente, no haya ningún municipio o comuna con problemas financieros. Además, se nota el desarrollo y crecimiento en cada localidad. Desde la más pequeña a la más grande, hoy se está haciendo obra pública. Esto no solo mejora la calidad de vida; también mano de obra local", destacó el senador provincial.



APOYO FUNDAMENTAL DEL

GOBIERNO PROVINCIAL

Finalmente, Luis Castellano, manifestó: "Para los municipios y comunas el Fondo de Obras Menores es una palanca financiera para poder utilizar en distintos aspectos: obras, equipamiento, gastos corrientes -en un momento financiero difícil, en donde los ingresos son bajos, las demandas son altas-. Entonces, el apoyo del Gobierno Provincial es fundamental". "Pasamos por muchos años de postergaciones, demoras, incluso, atrasos de más de dos años de los fondos que nos corresponden y, con una inflación del 40 o 50 por ciento, se podía comprar, prácticamente, la mitad de lo presupuestado. Quiero agradecer al gobernador Omar Perotti, a todo su equipo y al senador Alcides Calvo porque tener estos fondos en el momento adecuado, ayuda a que podamos comprar lo que necesitamos", concluyó el intendente.