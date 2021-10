Con la mirada puesta en noviembre

(Desde Santa Fe). - El Canal América 24 hizo un informe sobre la crisis institucional en cierne sobre la Provincia, debido a las declaraciones como “arrepentidos” de Gustavo Ponce Asahad y Leonardo Peiti, de la cual ya dimos cuenta en este espacio. En plena campaña electoral muchos creen que sería lo peor que le pueda pasar a Perotti. Nosotros creemos que es un daño en sí mismo al sistema, que no le agrega ni le quita rédito electoral.



CHANCES DE RECUPERACION

DEL PERONISMO

La suerte electoral del gobernador Omar Perotti el venidero 14 de noviembre, por más buenos anuncios y aumentos a los empleados estatales que se esmere en realizar, estará atada a la fortuna nacional. Para el subconsciente colectivo su boleta será la boleta de CFK (ya ni siquiera la de su amigo Alberto Fernández), y quedó comprobado que la figura de ésta arrastrará – para bien o para mal - a quienes la patrocinen. En las PASO el Gobernador que jugaba su propia interna contra Agustín Rossi, no logró provincializar la campaña en la medida que hubiera querido, toda vez que los 503.847 votos para senadores y 492.652 para diputados nacionales que obtuvo fueron básicamente peronistas; el anhelado “voto independiente”, salvo contados casos, prefirió definir en el cuarteto de Juntos por el Cambio.

Sinceramente no vemos por qué esos votantes vayan a cambiar de idea, por eso la apuesta del Frente de Todos será capitalizar la presencia territorial en la búsqueda de los votos que le faltan al oficialismo, habida cuenta que según el propio Gobernador Perotti, al no haberse realizado PASO en más de 370 distritos no hubo movilización para la boleta nacional. Teléfono de reproche entonces para esos dirigentes locales.

El peronismo – y los demás partidos también - apuesta a conquistar el voto de las 183.107 almas que se tomaron la molestia el 12 de setiembre de ir hasta el lugar de votación, haciendo cola durante un buen rato, para votar en blanco o anular el voto, sumado a los más de 500 mil que no fueron a votar, para dejar atrás los 167.555 votos de diferencia que Juntos por el Cambio le sacó hace menos de un mes atrás. Difícil pero no imposible.

La cuestión será la estrategia. ¿Se meterá de lleno el Gobernador en la campaña, inclusive con su foto en la boleta senatorial como el 12 de septiembre?. En caso de una derrota, ello lo perjudicaría aun más. De ultima, el auto consuelo sería ¿por qué se podría haber escapado de la pincelada amarilla que ya cubrió gran parte del país en setiembre, si no estaba en juego la gestión de gobierno provincial?



JUNTOS POR EL CAMBIO

VA POR MAS

En Juntos por el Cambio tras la foto de ocasión, el martes 12 realizará en esta capital un acto con los tres presidentes de los partidos que integran la coalición: Alfredo Cornejo (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Patricia Bullrich (PRO). El consultor Lucio Guberman seguirá asesorando a la ahora candidata a senadora nacional Carolina Losada, que deberá traccionar tras de sí la lista de diputados mixturada con hombres y mujeres propios y de los otros sectores. Guberman piensa que “equipo que gana no se toca”, en cuanto a la idea base de contraponer en la campaña la figura de CFK, pero aderezándola con propuestas. En definitiva Losada, de una manera u otra, el 10 de diciembre jurará como Senadora nacional por Santa Fe y la población querría saber cuáles serán sus pareceres sobre los tema nacionales que atañen a la Provincia.

Maximiliano Pullaro -que sacó 191 mil votos en la interna, casi 14 mil votos menos que Losada- le está dando una mano con su fuerte: la inseguridad en Rosario. El actual líder del sector NEO- dice que no hay que escatimar esfuerzos para conquistar la sexta banca de diputado nacional.



CLARA GARCIA BUSCA

POSICIONAR AL FAP

Clara García junto a Rubén “Pechito” Giustiniani y Pablo Javkin (no se sabe aún qué hará el santafesino Emilio Jatón) saldrá en busca del voto de los que perdieron en las Paso, de los que no fueron y de los que anularon o votaron en blanco para asegurar la “novena banca” de diputada nacional para Mónica Fein, y asfaltar el camino del FAP – Frente Amplio Progresista - rumbo al 2023. Con el radicalismo NEO-Evolución comparten más de 300 listas para cargos locales, y por lo tanto apuestan a unir mentalmente ambas boletas: la única provincial con la “sábana” nacional. Con posibilidades más remotas de llegar al Congreso, también competirán por una banca del Senado Betina Florito (Unite), Mercedes Meier (Soberanía Popular), Jorge Boasso (Primero Santa Fe), Patricia Frausin (Somos Futuro), Juan Argañaraz (Podemos) e Irene Gamboa (FIT). En tanto, también irán por una banca en Diputados Carlos del Frade (Soberanía Popular), Alejandra Oliveras (Unite), Luis Contigiani (Primero Santa Fe), Coty Hernández (Somos Futuro), Patricia Silva (Podemos) y Carla Deiana (FIT).