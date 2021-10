Hilux del intento de "coima" es buscada en La Matanza

En la edición de LA OPINION de ayer, titulábamos "Con papeles falsos quiso coimear a policías: preso", donde dábamos cuenta que policías de Seguridad Vial en un operativo realizado en inmediaciones del Km 217 de la Ruta Nacional N ° 34, jurisdicción de Rafaela; procedieron a secuestrar una pick up Toyota Hilux de color blanco, con documentación apócrifa y guarismos adulterados, como así también aprehendieron a su conductor, un hombre mayor de edad, identificado como Franco Alexander G., con domicilio en la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta.

Para empeorar la situación, se conoció también que en ese estado de situación y notificado el conductor de las irregularidades, este complicó más aún las cosas ya que ofreció a los policías, a cambio de su libertad, dinero para poder retirarse del lugar. La suma ofrecida trascendió que habrían sido $ 29.000, que fueron secuestrados.



REQUERIDA EN

LA MATANZA

Con el correr de las horas y de la investigación, se obtuvieron novedades sobre este hecho, principalmente que la camioneta había sido denunciada como sustraída en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Según informe y pesquisas del Destacamento N° 7 de la Unidad Regional V, sobre el cual recayó el hecho calificado provisoriamente como "adulteración de objeto registrable" y "cohecho en grado de tentativa", donde el imputado es Franco Alexander G., y lo secuestrado una camioneta Toyota Hilux 4x4 y $ 29.000, se supo que el mismo domingo la Policía solicitó los servicios de un perito Verificador de Automotores.

El mismo informó que "las cédulas de propiedad del automotor serían presuntas copias de su original puesto que el código QR es correcto pero el dominio no es coincidente, que las chapas patentes no son originales ni se corresponden con ésta, que tanto el número de chasis y motor, cómo el grabado de los vidrios y del dominio en las autopartes serían correctas y no presentarían adulteración alguna".



REQUISA Y

CONSULTA

Así las cosas, se realizó una nueva requisa minuciosa con dos testigos civiles, y conocimiento del fiscal Dr. Martín Castellano, la cual arrojó como resultado el hallazgo de una tarjeta de presentación de una persona llamada Pablo F., uno de los autorizados para conducir la camioneta, donde figura un teléfono celular de contacto.

Tras tareas investigativas por parte del jefe de Área, subcomisario Sosa, del jefe del Destacamento 7°, subinspector Jaimes, y personal a cargo, se pudo establecer tras consulta con la División Sistemas Integrados, que sobre el vehículo recae un pedido de Secuestro en el Sistema SIFCOP bajo requerimiento de la Matanza (Este 3) con intervención de UFI Descentralizada del Departamento Judicial La Matanza.