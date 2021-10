Resultados deportivos del fin de semana

El pasado sábado 2 de octubre se llevó a cabo un Encuentro de Rugby Infantil, denominado 1° Edición Ricardo “Manojo” Venier y organizado por el Club San Francisco Rugby Club.Allí estuvieron los más pequeños de la ovalada verde y blanca, jugaron en la categoría M12 con 13 chicos y M6 con 4 pequeños jugadores.Al ser encuentro se tiene en cuenta el resultado deportivo de cada partido y se hace de forma recreativa, a fin de ir enseñándoles a cada chico, a la hora de jugar.A la propuesta se sumaron clubes como Jockey Villa María, Guaycurues Sunchales, Loros de San Jorge, Hurones de Arroyito y los locales.La Primera del rugby verde y blanco jugó un partido amistoso este sábado 2 de octubre, tras quedar libre por el Torneo Integración.Visitó a Estudiantes de Paraná y se midió en preliminar con la categoría Pre-intermedia por el Torneo Regional del Litoral entre el local Estudiantes y Provincial.La Verde perdió su compromiso por 28 a 21. Con try de Franco Pierangeli, Gastón Quintero y Nahuuel Magnoli, más 3 conversiones de Franco Pierangeli para el elenco verde y blanco.Para seguir con ritmo de juego, dentro de 15 días enfrentarán de manera amistosa a Coronda RC y luego el 23 de octubre visitar a Freyre por el torneo oficial, con objetivo de ganar y meterse en la fase final del torneo.Este sábado 2 de octubre se jugó la 9na. y última fecha del Torneo Apertura de la Primera B – Zona Sur de la Liga Rafaelina de Futbol y la Verde fue local, tras recibir en su casa a Atlético María Juana.Con los arbitrajes de Rodrigo Pérez y César Cazzaniga, estos fueron los resultados:Novena Especial:Brown 3 vs. Atl. María Juana 0. Con goles de Agustín Mauro, Valentino Canello e Ignacio Alanda para la Verde.Novena División:Brown 2 vs. Atl. María Juana 1. Con 2 goles del goleador Mateo Rosa para el conjunto verde y blanco.Octava División:Brown 2 vs. Atl. María Juana 0. Con goles de Mateo Favaro y Franco Basset para el local.Séptima División:Brown 4 vs. Atl. María Juana 0 . Con 3 goles de Ignacio Aguilar y uno de Emias Ibarra para la Verde.Sexta División:Brown 6 vs. Atl. María Juana 0. Con goles de Javier Alegre de tiro libre, Valentín Pepe, Darío Gorosito, Ignacio Fisore, Román Sotelo de penal y Agustín Rodriguez para el local.Tabla de posiciones final – Torneo AperturaNovena División: 21 Florida (Campeón); 16 B. Bochazo; 13 Atl. María Juana; 13 Dep. Susana; 10 Brown; 9 San Martín de Angélica; 9 Juv. Unida; 7 Sp. Libertad y 4 Talleres.Octava División: 24 Florida (Campeón); 17 Brown (Subcampeón); 16 Atl. María Juana; 16 B. Bochazo; 12 San Martin; 10 Sp. Libertad; 7 Juv. Unida y 3 Talleres.Séptima División: 24 Brown (Campeón); 17 B. Bochazo; 16 Atl. María Juana; 15 San Martín de Angélica; 13 Florida; 9 Talleres y 7 Dep. Susana.Sexta División: 21 Brown (Campeón); 14 Florida; 14 B. Bochazo; 12 Sp. Libertad; 11 Talleres; 10 Atl. María Juana; 7 San Martín de Angélica; 6 Dep. Susana y 4 Juv. Unida.Tabla general Primera B - Zona Sur:72 Florida72 Brown63 B. Bochazo55 A. María Juana43 San Martín de Angélica29 Sp. Libertad27 Talleres26 Dep. Susana20 Juventud UnidaDentro de 7 días comienza la segunda rueda y el Torneo Clausura, en la primera fecha la Verde volverá a ser local y recibirá a Deportivo Susana.A raíz de quedar libres por el torneo del oeste santafesino de basquetbol, este sábado 2 de octubre, las formativas del basquetbol verde y blanco se reunieron en el Quincho Milenio en horas del mediodía y compartieron hamburguesas y gaseosas.Un momento que va más allá de lo deportivo y tiene que ver con lo social, dónde los une un deporte como el basquetbol y se puede compartir un momento ameno fuera de la cancha.El mismo es organizado asiduamente por la subcomisión de padres y la respuesta es muy positiva de parte de los jugadores de Escuelita a Juveniles. Felicitaciones por esta iniciativa que SUMA.Este sábado 2 de octubre, se jugó la 3era. Fecha del Torneo Apertura Senior de la Liga Rafaelina en cancha de Zenón Pereyra FC como sede.Enfrentamos al combinado local de Zenón/Esmeralda y fue empate en 3. Con 2 goles de Horacio Garay y uno de Leandro.Formación:Diego Córdoba en el arco, Gustavo Galván, Pablo Canello, Víctor Lavignasse, Ariel Ferriani, Alejandro Alanda, Marcelo Rotela, Leandro Leurino, Matías Correa, Horacio Pagliero y Horacio Garay.Luego ingresaron Egle Ramella, David Michelud, Carlos Cordoba y Walter Ramella.La próxima fecha será la 4ta. y se jugará en cancha de Quilmes de Rafaela, dónde enfrentaremos a San Isidro de Eguzquiza en el primer turno.