Murió Acero Cali

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ex campeón mundial de kickboxing y promotor de boxeo, Jorge "Acero" Cali, fue encontrado sin vida en un hotel de la ciudad pampeana de Santa Rosa, según se informó ayer.

Cali, de 49 años, estaba en La Pampa luego de haber participado de un festival de box organizado junto al pugilista Marcos "Chino" Maidana en el club Estudiantes de Santa Rosa.

Según indicó el diario La Reforma, fue hallado sin vida en el hotel "La Campiña" de la capital pampeana a las 10:30 y fuentes consultadas por ese medio indicaron: "Tiene antecedentes coronarios y aparentemente pudo haber tenido un paro cardiorrespiratorio". La noticia generó un gran revuelo en el hotel donde también se alojaba Maidana, quien anunció hace unos días que volverá a pelear el año próximo en Dubai. "Fue hallado, ya fallecido, en una habitación. Lo hallaron cerca de las 12:00. Lo fueron a despertar, pero no reaccionaba. Luego un médico constató el deceso", dijo el jefe de la Unidad Regional I, Guillermo Torres, al portal Diario Textual.

Actualmente Cali era el CEO de "Chino Maidana Promotions", la promotora que creó en sociedad con el ex campeón mundial de boxeo.