En Los Nogales, Ferro superó al 9 y ahora Quilmes es el que manda

La definición del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, ahora, quedó en manos de Argentino Quilmes. El ‘Cervecero’ le ganaba en el adelanto a Unión 2-1 y superaba a 9 de Julio en la cima. El León fue ayer con la obligación de sumar para volver a lo más alto pero Ferrocarril del Estero lo privó de ello y por primera vez en el torneo, los ‘Julienses’ no están en la cima.

Los Bichos Colorados se impusieron 1 a 0 con gol de Franco Villalba, a los 19 minutos del complemento. La visita terminó con diez por la expulsión de Facundo Rodríguez.

En otro de los juegos del domingo, Libertad le ganó en la última jugada del partido a Sportivo Norte, 1 a 0.



LA FECHA. Jueves: Quilmes 2 – Unión 1, Atlético 4 – Florida 1. Viernes: Talleres MJ 0– Brown 2, Bochazo 0– Tacural 1, Ben Hur 3- Aldao 0. Domingo: Ferrocarril del Estado 1 vs 9 de Julio 0, Libertad vs Sportivo 0, Ramona vs Peñarol (jugaban al cierre de nuestra edición).



LAS POSICIONES: Argentino Quilmes 31, puntos; 9 de Julio 30; Deportivo Libertad 23; Ben Hur 22; Dep. Tacural 21; Atlético de Rafaela 19; Ferrocarril del Estado 18; Peñarol 16 (*); Brown de San Vicente 16; Sportivo Norte 14; Dep. Aldao 14; Bochófilo Bochazo 11; Dep. Ramona 9 (*); Talleres María Juana 8; Unión de Sunchales 8; Florida de Clucellas 6.

(*) jugaban anoche al cierre de nuestra edición.



PRÓXIMA FECHA (13ª): Atlético de Rafaela vs 9 de Julio, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Peñarol vs Bochazo, Florida de Clucellas vs Ben Hur, Deportivo Aldao vs Deportivo Ramona, Deportivo Tacural vs Libertad, Unión de Sunchales vs Talleres María Juana, Brown San Vicente vs Ferrocarril del Estado.



Ferro 1 – 9 de Julio 0



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 0-1



FERRO: Alexis Wasinger; Franco Villalba, Martín Albertengo, Martín Zbrun y Mariano Andrada; Agustín Zilli, Flavio Barolo, Pablo Pavetti (Agustín Canciani), Eduardo Murua; Matías Clemetz y Matías Zbrun. Suplentes: Emanuel Viotti, Agustín Torres, Santiago Aragoni, Gustavo Salas, Santiago Parola y Federico Malano. DT: Oscar Born.



9 DE JULIO: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Agustín Vera (Maximiliano Aguilar), Facundo Rodríguez y Sebastián Acuña; Facundo Centurión, Facundo Maldonado, Agustín Tosetto (Gonzalo Gorosito) y Lucas Quiróz (Mauro Cardozo); Wilson Ruíz Díaz y Agustín Burdese. Suplentes: Federico Saccavino, Santiago Rivainera, Elías Taborda, César Ordoñez. DT: Pablo Bonaveri.



Gol: 19m ST Franco Villalba (F).

Incidencia: Expulsado 30m ST Facundo Rodríguez (9).