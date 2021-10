La Primera B y el femenino

En la jornada de ayer se completó la fecha 8 del Apertura de Primera B, que había comenzado el viernes con algunos adelantos.



ZONA NORTE. Viernes 01/10. Sp. Roca 1 vs Dep. Bella Italia 1. Domingo 03/10: Sp. Aureliense 3 vs San Isidro 2; Belgrano 0 vs Moreno 1 Ind. San Cristóbal 1 vs Ind. Ataliva 0, Vila 3 vs Tiro Federal 2.



LAS POSICIONES: Ind. San Cristóbal 20, puntos; Vila 14; Dep. Bella Italia 13; Roca 12; Ataliva 10; Tiro Federal 9; Moreno 9; Aureliense 8; San Isidro 8; Arg. Humberto 6; Belgrano 0.



ZONA SUR. Viernes 01/10: Atlético María Juana 1 vs Defensores de Frontera 1, Deportivo Josefina 2 vs Atlético Esmeralda 1. Domingo 03/10: San Martín 1 vs Susana 2, La Hidráulica 3 vs Libertad EC 1, Juventud Unida 2 vs Santa Clara 4.



LAS POSICIONES: Atlético (MJ) 19, puntos; La Hidráulica 18; Sp. Santa Clara 17; Juventud Unida 13; Libertad (EC) 10; Atl. Esmeralda 9; Zenón Pereyra 7; Dep. Susana 7; Def. de Frontera 5; Dep. Josefina 5; San Martín 3.



FEMENINO

Con Atlético ya consagrado la fecha pasada como campeón del Apertura Femenino, ayer se jugó la séptima y última fecha.

Cancha de Ferro Dho (San Cristóbal). Ferro Dho 2 (Gimena Cecotti y Sol Fernández) vs 9 de Julio 0, Atlético de Rafaela 11 (Micaela Moreyra, Marianela Gauna, Emilse Albornóz x 2, Eliana López x 2, Eliana Vera x 2, Yoana López, Clarible Medina y Damaris Cravero) vs Ben Hur 1 (Valentina Gianastasio).

Cancha Defensores de Frontera. Arg. Vila 1 (Celeste Budin) vs Sportivo Norte 3 (Alana Villarruel, Kiara Villarruel y Dalila Díaz), Def. de Frontera 0 vs Libertad 5 (Carina Ledesma x 2, Tiziana López, Carla Gorosito y Sara Vera).



LAS POSICIONES: Atlético 21, puntos; Ferro Dho 16; Sportivo Norte 15; Libertad 11; 9 de Julio 8; Vila 6; Ben Hur 4; Defensores de Frontera 0.